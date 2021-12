PSV reist met Mario Götze en Philipp Max af naar Spanje voor het laatste groepsduel in de Europa League met Real Sociedad. De Duitsers zijn weer fit en kunnen spelen in de cruciale wedstrijd van donderdag.

De 29-jarige Götze ontbrak zaterdag in de Eredivisie tegen FC Utrecht (4-1-overwinning) nog vanwege rugklachten. De 28-jarige Max was de laatste weken afwezig vanwege een coronabesmetting.

Ook Richard Ledezma is onderdeel van de 21-koppige selectie van trainer Roger Schmidt. Davy Pröpper is nog altijd geblesseerd en zit er niet bij. Verder zitten er geen verrassingen in de selectie. Noni Madueke en Cody Gakpo zijn er net als tegen Utrecht ook weer bij.

PSV jaagt op bezoek bij Real Sociedad op overwintering in de Europa League. De Eindhovenaren hebben dat in eigen hand: een gelijkspel is voldoende om als tweede te eindigen in groep B. Mocht PSV verliezen van Sociedad, dan gaan de Brabanders na de winter verder in de Conference League.

Real Sociedad-PSV begint donderdag om 18.45 uur. De wedstrijd staat onder leiding van Felix Zwayer, die zaterdag na afloop van de Bundesliga-topper Borussia Dortmund-Bayern München (2-3) nog forse kritiek kreeg van voornamelijk Jude Bellingham. Dat leverde de middenvelder een boete op.