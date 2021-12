Directeur voetbalzaken Marc Overmars zet definitief zijn handtekening onder een contract tot medio 2026 bij Ajax. De club heeft het nieuws woensdag bevestigd, nadat het dinsdagavond per ongeluk al naar buiten kwam.

De video waarin de contractverlenging van Overmars bekendgemaakt werd, verscheen dinsdag al per abuis op sociale media. Het filmpje werd weer verwijderd, maar het nieuws was al uitgelekt.

Nu is het nieuwe contract van Overmars, die voor twee jaar bijtekent in de Johan Cruijff ArenA, officieel. "Ik heb het nog steeds erg naar mijn zin en haal veel voldoening uit mijn werk", zegt de oud-speler van onder meer Ajax, FC Barcelona, Arsenal en Oranje.

"De samenwerking met mijn collega-directieleden is erg goed, net als met de mensen op De Toekomst met wie ik samenwerk op het gebied van scouting, jeugd, transfers en dergelijke. Ik heb het gevoel dat ik voorlopig nog niet klaar ben bij Ajax, dus ik ga hier graag nog door."

Beleid Overmars blijkt succesvol

De 48-jarige Overmars is al sinds 2012 in functie bij Ajax en is vooral de laatste jaren erg succesvol met zijn beleid. De club werd de laatste jaren kampioen en in 2019 werden de halve finales van de Champions League gehaald. Dit seizoen overleefden de Amsterdammers de groepsfase van het miljoenenbal met louter zeges.

Ook op financieel vlak gaat het goed met Ajax, dat flinke winst maakte met de verkoop van onder anderen Frenkie de Jong (86 miljoen euro), Matthijs de Ligt (85 miljoen euro), Davinson Sánchez (42 miljoen euro), Hakim Ziyech (40 miljoen euro) en Donny van de Beek (39 miljoen euro).

Het succes leidde ertoe dat de naam van Overmars recent werd genoemd bij Europese topclubs en ook bij het sinds kort kapitaalkrachtige Newcastle United. Door zijn nieuwe contract lijkt een vertrek op korte termijn niet aan de orde.

Overmars werkt bij Ajax al jaren samen met oud-ploeggenoot Edwin van der Sar, die sinds 2016 algemeen directeur is en nog tot eind 2023 vastligt. Trainer Erik ten Hag heeft een verbintenis tot de zomer van datzelfde jaar.