Ajax is in de markt om Steven Bergwijn deze winter over te nemen van Tottenham Hotspur, melden De Telegraaf en VI woensdag. De Amsterdammers zouden de Engelse topclub officieel hebben laten weten geïnteresseerd te zijn in de Oranje-international.

Onduidelijk is of Ajax de 24-jarige Bergwijn wil kopen of huren. Dinsdag schreef The Times dat het in eerste instantie om een huurdeal gaat voor de aanvaller, wiens komst een eventueel vertrek van David Neres mogelijk moet maken.

Bergwijn speelt sinds januari vorig jaar voor Tottenham, dat destijds 30 miljoen euro voor hem aan PSV betaalde. De aanvaller, die nog tot medio 2025 vastligt, is niet altijd zeker van een basisplaats bij de Londense club.

Tot dusver staat de teller voor Bergwijn bij Tottenham op 62 officiële wedstrijden, vier doelpunten en negen assists. Dit seizoen stond de geboren Amsterdammer, die in de jeugd van Ajax speelde, een tijdje aan de kant met een enkelblessure en scoorde hij nog niet.

Bij PSV had Bergwijn zich ontwikkeld tot een belangrijke speler. Hij werd drie keer kampioen met de club en veroverde twee keer de Johan Cruijff Schaal. In 149 officiële duels kwam hij tot 31 goals en 41 assists namens de Eindhovenaren.

Vorige maand deed Bergwijn van zich spreken in de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Noorwegen (2-0). Hij maakte toen in de slotfase de bevrijdende openingstreffer, waarna Memphis Depay de eindstand bepaalde.