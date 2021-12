Steven Berghuis had dinsdag met een doelpunt een belangrijk aandeel in de 4-2-overwinning van Ajax op Sporting CP. De Amsterdammers sloten op die manier de groepsfase van de Champions League af met een perfecte score van achttien punten uit zes duels.

Ajax is de eerste Nederlandse club die dat presteert. Alleen Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain, Spartak Moskou, FC Barcelona en Bayern München gingen de Amsterdammers voor, terwijl Liverpool dinsdag ook het zesde groepsduel op rij won.

"Je staat er eigenlijk niet zo bij stil", reageerde Berghuis bij RTL7. "Nu ben je eigenlijk al aan het denken wie je straks zou kunnen loten in de achtste finales. Maar het zal later nog wel doordringen. Het zijn prachtige cijfers."

Na een ruststand van 2-1 kwam Ajax aan het begin van de tweede helft pas echt op stoom tegen Sporting. David Neres maakte er 3-1 van, waarna Berghuis na een uur spelen op aangeven van Davy Klaassen tekende voor 4-1. De tweede goal van Sporting in de slotfase deed Ajax geen pijn meer.

"In de eerste helft waren we slordig, ikzelf ook", vond Berghuis. "Sporting had veel variatie in de opbouw en we kregen ze niet onder druk. In de tweede helft hadden we het veel beter onder controle."

Champions League groep C 1. Ajax 6-18 (+15)

2. Sporting CP 6-9 (+2)

3. Borussia Dortmund 6-9 (-1)

4. Besiktas 6-0 (-16)

'We voelen elkaar goed aan'

Dat hij scoorde op aangeven van Klaassen, zijn concurrent op het middenveld, vond Berghuis extra leuk. Klaassen viel na rust in, waardoor Berghuis doorschoof naar de rechtsbuitenpositie.

"We speelden eens een keertje samen, meestal is het hij of ik. Nu lieten we zien dat we elkaar goed aanvoelen."

Berghuis vierde zijn treffer door met zijn hand de letter L te vormen, een gebaar voor zijn vorige week geboren dochter Lizzy. Om de middenvelder wat rust te gunnen, stond hij afgelopen weekend tegen Willem II niet in de basis.