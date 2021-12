Ajax heeft de groepsfase van de Champions League dinsdag afgesloten met een 4-2-overwinning tegen Sporting CP in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers gaan daardoor met louter zeges door naar de knock-outfase, iets wat slechts zes clubs eerder wisten te presteren.

Halverwege leidde Ajax al met 2-1 door een rake strafschop Sébastien Haller (achtste minuut) en een treffer van Antony (42e minuut). Tussendoor tekende Sporting-aanvaller Nuno Santos in de 22e minuut voor de 1-1. Dertien minuten na rust maakte David Neres de 3-1 en via Steven Berghuis liep Ajax vier minuten later verder uit tot 4-1. Tabata bepaalde in de 78e minuut de eindstand op 4-2.

Ajax won eerder al met 1-5 van Sporting en was ook twee keer te sterk voor Besiktas (2-0 en 1-2) en Borussia Dortmund (4-0 en 1-3). Met de zesde zege mag Ajax spreken van een foutloze groepsfase en daarmee treedt het in de voetsporen van Real Madrid (2011/2012 en 2014/2015), AC Milan (1992/1993), Paris Saint-Germain (1994/1995), Spartak Moskou (1995/1996), FC Barcelona (2002/2003) en Bayern München (2019/2020). Liverpool voegde zich dinsdag als achtste club bij het rijtje door met 1-2 van AC Milan te winnen.

Voor Haller werd het persoonlijk ook een bijzondere avond, want hij heeft door zijn rake penalty tegen Sporting in alle zes de groepswedstrijden gescoord. Cristiano Ronaldo (in het seizoen 2017/2018 namens Real Madrid) is de enige speler die dat eerder presteerde. Met tien treffers is de Ivoriaanse spits bovendien topscorer van de Champions League, al komt Robert Lewandoski (negen goals) woensdag nog in actie met Bayern München tegen FC Barcelona.

Champions League groep C 1. Ajax 6-18 (+15)

2. Sporting CP 6-9 (+2)

3. Borussia Dortmund 6-9 (-1)

4. Besiktas 6-0 (-16)

78 Haller zet Ajax vanaf elf meter op voorsprong tegen Sporting CP

Ajax weet maandag tegenstander in knock-outfase

Het draaide dinsdag in de ArenA louter om prestige en een UEFA-bonus van 2,9 miljoen euro voor een overwinning. Ajax was al zeker van groepswinst en Sporting van de tweede plaats. De andere wedstrijd in groep C werd door Borussia Dortmund met 5-0 gewonnen van Besiktas, mede door een goal van Donyell Malen.

De Oranje-international tekende voor de 1-0 en op slag van rust benutte Marco Reus een strafschop in het Signal Iduna Park. In de tweede helft scoorde Reus nogmaals en invaller Erling Haaland maakte de 4-0 en 5-0 voor de Duitsers, die na de winter instromen in de Europa League. Ajax gaat maandag in de koker voor de loting voor de achtste finales van de Champions League.