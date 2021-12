Ajax heeft de groepsfase van de Champions League dinsdag in stijl afgesloten met een 4-2-overwinning tegen Sporting CP in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers gaan daardoor met louter zeges door naar de knock-outfase, iets wat slechts zes clubs eerder wisten te presteren.

Halverwege leidde Ajax al met 2-1 door een rake strafschop Sébastien Haller (achtste minuut) en een treffer van Antony (42e minuut). Tussendoor tekende Sporting-aanvaller Nuno Santos in de 22e minuut voor de 1-1. Dertien minuten na rust maakte David Neres de 3-1 en via Steven Berghuis liep Ajax vier minuten later verder uit tot 4-1. Tabata bepaalde in de 78e minuut de eindstand op 4-2.

Ajax won eerder al met 1-5 van Sporting en was ook twee keer te sterk voor Besiktas (2-0 en 1-2) en Borussia Dortmund (4-0 en 1-3). Met de zesde zege mag Ajax spreken van een foutloze groepsfase en daarmee treedt het in de voetsporen van Real Madrid (2011/2012 en 2014/2015), AC Milan (1992/1993), Paris Saint-Germain (1994/1995), Spartak Moskou (1995/1996), FC Barcelona (2002/2003) en Bayern München (2019/2020). Liverpool voegde zich dinsdag als achtste club bij het rijtje door met 1-2 van AC Milan te winnen.

Voor Haller werd het persoonlijk ook een bijzondere avond, want hij heeft door zijn rake penalty tegen Sporting in alle zes de groepswedstrijden gescoord. Cristiano Ronaldo (in het seizoen 2017/2018 namens Real Madrid) is de enige speler die dat eerder presteerde. Met tien treffers is de Ivoriaanse spits bovendien topscorer van de Champions League, al komt Robert Lewandoski (negen goals) woensdag nog in actie met Bayern München tegen FC Barcelona.

Champions League groep C 1. Ajax 6-18 (+15)

2. Sporting CP 6-9 (+2)

3. Borussia Dortmund 6-9 (-1)

4. Besiktas 6-0 (-16)

78 Haller zet Ajax vanaf elf meter op voorsprong tegen Sporting CP

Ajax weet maandag tegenstander in knock-outfase

Het draaide dinsdag in de ArenA louter om prestige en een UEFA-bonus van 2,9 miljoen euro voor een overwinning. Ajax was al zeker van groepswinst en Sporting van de tweede plaats. Trainer Erik ten Hag gunde daarom Perr Schuurs een basisplaats, terwijl Dusan Tadic negentig minuten op de reservebank bleef om zijn pijnlijke rug te sparen. Dat was een primeur: de Serviër had sinds zijn komst naar Ajax in 2018 nooit een Europese of Eredivisie-wedstrijd van Ajax gemist.

De andere wedstrijd in groep C werd door Borussia Dortmund met 5-0 gewonnen van Besiktas, mede door een goal van Donyell Malen. De Oranje-international tekende voor de 1-0 en op slag van rust benutte Marco Reus een strafschop in het Signal Iduna Park.

In de tweede helft scoorde Reus nogmaals en invaller Erling Haaland maakte de 4-0 en 5-0 voor de Duitsers, die na de winter instromen in de Europa League. Ajax gaat maandag in de koker voor de loting voor de achtste finales van de Champions League.

62 Antony zet Ajax weer op voorsprong tegen Sporting

Schuurs in de fout bij gelijkmaker

Net als Ajax begon ook Sporting dinsdag in een lege ArenA niet met de beste elf. Trainer Rúben Amorin wijzigde zijn basisformatie van de topper van vrijdag tegen Benfica op maar liefst acht plaatsen.

Daniel Braganca was een van de spelers die de kans kreeg bij de Portugese kampioen en hij had na acht minuten een negatieve hoofdrol. De middenvelder ging op de voet van Haller staan en na inmenging van de VAR gaf de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa een strafschop. Haller ging zelf achter de bal en schoof beheerst binnen (1-0).

Na 22 minuten was het weer gelijk en dat mocht Schuurs zich aanrekenen. De verdediger verkeek zich op een voorzet van Bruno Tabata en zag Nuno Santos scoren. Ajax bleef ook na de gelijkmaker sterker maar Antony en Martínez stuitten op doelman João Virgínia. De Portugese keeper kon in de 42e minuut alleen niet voorkomen dat Antony een blunder van Luis Neto afstrafte.

Na rust ging Ajax op zoek naar meer, met invaller Nicolás Tagliafico en later ook Davy Klaassen, Devyne Rensch en Kenneth Taylor. Neres, de vervanger van Tadic, maakte in de 58e minuut op aangeven van Schuurs de 3-0. Steven Berghuis tekende in de 62e minuut voor de 4-1 en daarmee was de wedstrijd beslist.

Sporting scoorde nog wel en dat was een fraaie treffer. Op aangeven van Ricardo Esgaio schoot Tabata in de 78e minuut binnen en maakte zo de stand (4-2) draaglijker voor de bezoekers. Het maakte weinig uit voor Ajax, dat met schitterende cijfers verder gaat in Europa.