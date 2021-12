Sébastien Haller is er dinsdagavond tegen Sporting CP als tweede speler ooit in geslaagd om in alle zes groepsduels in de Champions League tot scoren te komen. Alleen Cristiano Ronaldo ging de Fransman voor.

De 27-jarige Haller opende in de achtste minuut de score in de Johan Cruijff ArenA. De spits werd op zijn voet getrapt in het strafschopgebied en benutte zelf de penalty, die overigens pas werd toegewezen na ingrijpen van de VAR.

Door zijn treffer tegen Sporting staat Haller nu op tien doelpunten in de groepsfase. Hij scoorde liefst vier keer in de eerste ontmoeting met de Portugezen in september en was daarna ook trefzeker in de duels met Borussia Dortmund (twee goals in totaal) en Besiktas (drie treffers).

Ronaldo ging Haller in het seizoen 2017/2018 voor, toen de nu 36-jarige aanvaller nog in dienst was van Real Madrid. De 'Koninklijke' zat dat seizoen in een poule met Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund en APOEL Nicosia.

78 Haller zet Ajax vanaf elf meter op voorsprong tegen Sporting CP

Haller heeft nu één goal meer dan Lewandowski

Haller is door zijn doelpunt tegen Sporting vooralsnog topscorer in de Champions League. De spits heeft een doelpunt meer op zijn naam staan dan Robert Lewandowski (tien om negen), die woensdag nog met Bayern München tegen FC Barcelona speelt.

De wedstrijd tussen Ajax en Sporting CP is dinsdag om 21.00 uur begonnen. De ploeg van trainer Erik ten Hag is al zeker van de groepswinst. Bij een overwinning op Sporting CP is Ajax de zevende club ooit die alle groepsduels in de Champions League weet te winnen.

Volg de wedstrijd in ons liveblog.