Sébastien Haller is trots dat hij er dinsdagavond tegen Sporting CP (4-2) als tweede speler ooit in slaagde om in alle zes groepsduels in de Champions League tot scoren te komen. Alleen Cristiano Ronaldo ging de Fransman voor.

De 27-jarige Haller opende in de achtste minuut de score in de Johan Cruijff ArenA. De spits werd op zijn voet getrapt in het strafschopgebied en benutte zelf de penalty, die overigens pas werd toegewezen na ingrijpen van de VAR.

Door zijn treffer tegen Sporting staat Haller nu op tien doelpunten in de groepsfase. Hij scoorde liefst vier keer in de eerste ontmoeting met de Portugezen in september en was daarna ook trefzeker in de duels met Borussia Dortmund (twee goals in totaal) en Besiktas (drie treffers).

"Ik voel me natuurlijk geweldig, maar vooral vanwege de achttien punten uit zes wedstrijden", bleef Haller bescheiden in gesprek met Ziggo Sport. "We kunnen heel trots zijn op wat we hebben neergezet in de groepsfase. Je droomt er als profvoetballer van om zulke wedstrijden te spelen en het goed te doen op dit podium. Tien doelpunten is heel mooi."

'Je droomt ervan om zulke duels te spelen'

Ronaldo ging Haller in het seizoen 2017/2018 voor, toen de nu 36-jarige aanvaller in dienst van Real Madrid in alle zes de groepswedstrijden scoorde. De 'Koninklijke' zat dat seizoen in een poule met Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund en APOEL Nicosia.

Door zijn doelpunt tegen Sporting is Haller op dit moment ook nog eens topscorer in de Champions League. De spits heeft een doelpunt meer op zijn naam staan dan Robert Lewandowski (tien om negen), die woensdag nog wel met Bayern München tegen FC Barcelona speelt.

"Ik verkeer in goede vorm, maar ik heb ook veel hulp gekregen van mijn ploeggenoten. Het is ook dankzij hen dat ik zo vaak heb kunnen scoren", zei Haller, die geen voorkeur heeft voor een tegenstander in de achtste finale. "Ik zie dit al als een bonus. Elk team zal lastig zijn, we moeten ons op onszelf focussen."

De wedstrijd tussen Ajax en Sporting CP eindigde uiteindelijk in een 4-2-overwinning. Antony, David Neres en Steven Berghuis namen na de openingstreffer van Haller de andere Amsterdamse goals voor hun rekening. De ploeg van trainer Erik ten Hag was al zeker van de groepswinst.