Directeur voetbalzaken Marc Overmars gaat zijn contract bij Ajax verlengen tot medio 2026, zo bevestigt hij tegen De Telegraaf en Voetbal International. De huidige verbintenis van Overmars loopt tot medio 2024.

Ajax heeft de contractverlenging nog niet officieel bekendgemaakt, maar op sociale media werd het nieuws wel al aangekondigd in een video die per abuis online is gekomen.

De 48-jarige Overmars is al sinds 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax en de laatste jaren leidt dat tot veel succes, met onder meer het bereiken van de halve finales van de Champions League in 2019. Ondertussen werden spelers als Frenkie de Jong (86 miljoen euro), Matthijs de Ligt (85 miljoen euro), Davinson Sánchez (42 miljoen euro), Hakim Ziyech (40 miljoen euro) en Donny van de Beek (39 miljoen euro) voor hoge bedragen verkocht.

Overmars wordt door zijn succesvolle beleid geregeld gelinkt aan buitenlandse topclubs en ook het kapitaalkrachtige Newcastle United zou de voormalig aanvaller van onder meer Ajax, Arsenal en FC Barcelona op de lijst hebben staan. Door zijn nieuwe contract lijkt een vertrek op korte termijn van de baan.

Contracten Van der Sar en Ten Hag lopen tot 2023

Trainer Erik ten Hag werd dinsdagavond, kort voor de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Sporting CP, al gevraagd naar de contractverlenging en hij ontkende het nieuws niet. "Dit is geweldig voor Ajax. Marc doet heel goed werk voor ons", aldus Ten Hag tegen Ziggo Sport.

Overmars vormt bij Ajax al jaren een tandem met oud-ploeggenoot Edwin van der Sar, die sinds 2016 algemeen directeur is. De oud-doelman staat nog tot eind 2023 onder contract in de Johan Cruijff ArenA.

De verbintenis van Ten Hag loopt nog tot medio 2023, nadat hij eerder dit jaar bijtekende. De trainer zei vorige week tijdens een persmoment dat hij niet weg hoeft, maar voegde daaraan toe dat hij een buitenlandse topclub ook wel ziet zitten.

"Laat ik het zo zeggen: ik zou die uitdaging ooit graag aangaan. Maar ik ben er niet naar op jacht. Als straks blijkt dat die stap nooit komt, dan zal ik niet zeggen dat mijn trainerscarrière mislukt is", aldus Ten Hag.