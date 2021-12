Overwintering in de Champions League hangt aan een zijden draadje voor FC Barcelona, maar Xavi wil niet wanhopen. De trainer van de Catalanen denkt dat zijn ploeg in staat is om de uitwedstrijd tegen het al geplaatste Bayern München te winnen.

"Als wij Bayern verslaan, zie ik dat niet als een wonder. Barcelona kan van elke ploeg winnen", zei Xavi dinsdagavond op zijn persconferentie in München. "We kijken met veel enthousiasme uit naar deze wedstrijd, ook al treffen we een van de beste ploegen ter wereld."

FC Barcelona had zich twee weken geleden tegen Benfica al voor de achtste finales kunnen plaatsen, maar de Catalanen speelden op eigen veld doelpuntloos gelijk tegen de Portugezen en brachten zichzelf zo in een lastig parket.

In principe moet FC Barcelona in Duitsland zien te winnen van groepswinnaar Bayern, dat nog geen punt verloor. Bij een gelijkspel of nederlaag moet de ploeg van Xavi hopen dat concurrent Benfica thuis niet weet te winnen van Dynamo Kiev, dat al geen kans meer maakt op Europese overwintering.

154 Bekijk de samenvatting van FC Barcelona-Bayern München (0-3)

'Hopelijk hebben laatste duels met Bayern geen invloed op ons'

De eerste ontmoeting tussen FC Barcelona en Bayern München in Camp Nou eindigde in een afgetekende 0-3-overwinning voor 'Der Rekordmeister'. Ook de blamerende 2-8-nederlaag van augustus 2020 in de kwartfinales van de Champions League staat nog vers in het geheugen van de Catalanen.

"Ik hoop dat de laatste nederlagen tegen Bayern geen invloed op ons hebben", zei Xavi, die moet voorkomen dat Barcelona voor het eerst sinds het seizoen 2003/2004 ontbreekt in de knock-outfase van het miljoenenbal. "De druk ligt bij mij. We willen morgen het spel bepalen en zullen tot het einde blijven vechten."

Bayern München-FC Barcelona en Benfica-Dynamo Kiev beginnen woensdag om 21.00 uur. Mocht het misgaan voor de ploeg van Memphis, Frenkie de Jong en Luuk de Jong, dan gaat Barcelona de Europa League in.