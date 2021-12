Donny van de Beek krijgt woensdagavond een basisplaats als Manchester United de groepsfase van de Champions League afsluit met een thuiswedstrijd tegen Young Boys. Voor 'The Red Devils' staat er niks meer op het spel op Old Trafford.

Interim-trainer Ralf Rangnick verklapte dinsdag op zijn persconferentie al dat de 24-jarige Van de Beek aan de aftrap mag staan. Datzelfde geldt voor doelman Dean Henderson, die zijn tweede officiële wedstrijd van het seizoen gaat keepen.

Van de Beek is normaal gesproken veroordeeld tot een reserverol bij United en speelde nog maar tien wedstrijden dit seizoen. In de Champions League stond de oud-Ajacied wel al twee keer eerder in de basis: in de eerste ontmoeting met Young Boys (2-1-verlies) én tegen Villarreal (0-2-winst).

"Op dit moment ben ik blij dat ik ze allemaal aan boord heb. Ik zal proberen ze zoveel mogelijk speeltijd te geven", zei Rangnick op zijn persconferentie over de spelers die normaal gesproken reserve zijn. "Logischerwijs proberen we de komende weken en maanden een paar spelers rust te geven vanwege het drukke schema."

Manchester United won twee weken geleden met 0-2 van Villarreal - toen nog onder leiding van Michael Carrick - en verzekerde zich daarmee van een achtstefinaleticket én de groepswinst.

Villarreal en Atalanta strijden in de laatste speelronde in een rechtstreeks duel in Bergamo om de tweede plek, achter United. Beide wedstrijden in groep F beginnen woensdag om 21.00 uur.