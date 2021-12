Jude Bellingham moet een boete van 40.000 euro betalen vanwege zijn kritiek op scheidsrechter Felix Zwayer. De middenvelder van Borussia Dortmund wordt niet geschorst.

Bellingham liet zijn emoties zaterdag na de 2-3-nederlaag van Dortmund tegen Bayern München de vrije loop voor de televisiecamera. "Ze geven de belangrijkste wedstrijd van Duitsland aan een scheidsrechter die al eerder aan matchfixing heeft gedaan. Wat verwacht je dan?", brieste de achttienjarige Engelsman.

Zwayer werd in 2005 als grensrechter in de 2.Bundesliga gestraft omdat hij zich had laten omkopen. Hij werd destijds voor een half jaar geschorst.

Zaterdag gaf Zwayer een penalty aan Bayern, waaruit de beslissende 2-3 viel, en stuurde hij Dortmund-trainer Marco Rose naar de tribune. De thuisclub vond dat ze zelf juist recht had op een strafschop.

De uitspraken van Bellingham werden doorverwezen naar de tuchtcommissie van de Duitse bond, die dinsdag oordeelde dat de speler zich schuldig heeft gemaakt aan onsportief gedrag.

Dortmund accepteerde de boete voor Bellingham, die daardoor zaterdag mee kan spelen in de uitwedstrijd tegen VfL Bochum. Door de nederlaag in de topper heeft 'BVB' vier punten achterstand op koploper Bayern München.

