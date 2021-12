Voor het eerst sinds de geruchtmakende mishandelingszaak trainen Kheira Hamraoui en Aminata Diallo dinsdag weer samen bij hun club Paris Saint-Germain. De zaak is nog altijd onopgelost.

"Beide speelsters hebben de afgelopen maand vanuit de club professionele ondersteuning gekregen", zegt PSG-trainer Didier Ollé-Nicolle tegen Le Parisien. "Nu zijn ze er weer klaar voor om deel uit te maken van de groep."

Begin november werd Hamraoui in het centrum van Parijs door twee gemaskerde mannen uit een auto gesleept en met een ijzeren staaf op haar handen en benen geslagen. De 36-voudig international van Frankrijk was met Diallo en een andere teamgenote op weg naar huis na een teametentje. Ze moest in het ziekenhuis verschillende hechtingen laten zetten.

Diallo, die met Khedira concurreert om een basisplaats op het middenveld, werd ervan verdacht dat ze opdracht zou hebben gegeven voor de mishandeling. Ze zat twee dagen in hechtenis, maar er is geen aanklacht tegen haar ingediend. De 26-jarige speelster, die zeven interlands voor Frankrijk speelde, beweert onschuldig te zijn.

Een week geleden hervatten beide speelsters al individueel de training bij PSG. Ze zullen woensdag niet met de selectie meereizen naar Oekraïne, waar PSG een Champions League-duel met Zhytlobut speelt.

"Er komt ook een fysiek aspect bij kijken", zegt Ollé-Nicolle. "Ik beschouw ze als twee speelsters die een maand geblesseerd zijn geweest. Het kost wat tijd voordat ze weer wedstrijden zullen spelen. Nu krijgen ze eerst de tijd om weer aan elkaar te wennen."

PSG staat tweede in de Franse vrouwencompetitie, met drie punten achterstand op Olympique Lyon. De Franse club heeft woensdag aan een gelijkspel met Zhytlobud voldoende om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League.