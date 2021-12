Henk van Stee is dinsdag per direct vertrokken bij Sparta Rotterdam. De technisch directeur lag al lange tijd overhoop met algemeen directeur Manfred Laros en sinds kort ook met een groep (oud-)medewerkers.

Ruim een week geleden kwam naar buiten dat Van Stee boos naar huis was gegaan na een aanvaring met Laros, met wie hij al lang in onmin leefde. Sindsdien had hij zich niet meer laten zien op Het Kasteel.

Laros zou zich er vooral aan hebben gestoord dat Van Stee in het openbaar over bedragen praatte. De bijna zestigjarige Van Stee zou van mening zijn dat de algemeen directeur meer financiële risico's moet nemen.

Maandag betekende een oproep van een groep anonieme Sparta-medewerkers - ze eisten bij Rijnmond een onafhankelijk onderzoek naar de aanhoudende bestuurlijke onrust - een nieuw hoofdstuk in het gerommel bij de club.

'Sparta heeft behoefte aan rust en duidelijkheid'

Sparta zegt nu rust en duidelijkheid te willen. "Met de komst van een nieuwe technische man gaan wij ervoor zorgen dat de club klaar is voor de aanstaande transferwindow en het team in overleg met de technische staf versterken voor de tweede helft van de competitie", staat in een verklaring.

De club zegt op de hoogte te zijn van de oproep van het (ex-)personeel. "In de komende periode gaat de club, zoals ook de afgelopen periode gedaan is, in gesprek met haar medewerkers om duidelijkheid te geven en vragen te beantwoorden."

Van Stee was sinds maart 2018 in functie bij Sparta, de club waarbij hij eerder speler, assistent-trainer én interim-coach was. De oud-trainer van VVV-Venlo, AZ, Excelsior en De Graafschap was verder hoofd opleidingen bij Feyenoord, Shakhtar Donetsk en FC Zenit. Bij Zenit was hij ook technisch directeur.

Het gaat ook op sportief vlak slecht met Sparta. De ploeg van Henk Fraser, de trainer die altijd goed kon opschieten met Van Stee, houdt na vijftien Eredivisie-speelrondes alleen Fortuna Sittard en PEC Zwolle onder zich.

