Everton heeft maandag in het thuisduel met Arsenal een einde gemaakt aan een dramatische reeks in de Premier League. Mede dankzij een late treffer van Demarai Gray wisten 'The Toffees' na acht wedstrijden zonder zege weer eens te winnen: 2-1.

Everton begon zonder al te veel vertrouwen aan de thuiswedstrijd tegen Arsenal. De ploeg van manager Rafael Benítez won eind september voor het laatst en daarbovenop kwam afgelopen weken een bestuurlijk conflict, waarna technisch directeur Marcel Brands zondag vertrok.

Het duel op Goodison Park begon hoopgevend voor de thuisploeg. Everton kreeg kansen, onder meer via Gray, die afgelopen zomer onder leiding van Brands van Bayer Leverkusen werd overgenomen. Arsenal, de nummer zeven van de Premier League, creëerde weinig.

In tegenstelling tot Gray wist Richarlison het net wel te vinden in de eerste helft. De Braziliaan dacht Everton in de 44e minuut op voorsprong te koppen, maar zijn treffer werd na een ingreep van de VAR wegens buitenspel afgekeurd. Drie minuten later was het aan de andere kant van het veld wel raak: Martin Ødegaard schoot een voorzet van Kieran Tierney met de binnenkant van zijn voet binnen.

Martin Ødegaard viert het openingsdoelpunt.

Everton buigt wedstrijd om

In de tweede helft dacht Richarlison opnieuw zijn eerste treffer van de avond te maken, maar ook dit keer greep de VAR in. Het voormalige doelwit van Ajax stond enkele centimeters buitenspel alvorens hij de bal beheerst in het zijnet schoot.

De teleurstelling van de afgekeurde treffers weerhield de thuisploeg er niet van om op jacht te blijven naar de gelijkmaker tegen de dertienvoudig landskampioen. De aanvalsdrang werd tien minuten voor tijd beloond, door eindelijk een geldige treffer van Richarlison. De aanvaller stond op de juiste plek om na een schot van Gray in de rebound binnen te koppen: 1-1.

Ruim vijf minuten later kreeg Arsenal via invaller Edward Nketiah de uitgelezen mogelijkheid om de overwinning alsnog over de streep te trekken, maar de aanvaller van Arsenal werkte de bal tegen de paal. Everton besloot het punt in het vervolg niet te koesteren en bleef in de slotfase de aanval zoeken.

Het was de 25-jarige Gray die Goodison Park in de 92e minuut in extase bracht. De aanvaller passeerde doelman Aaron Ramsdale met een schot via de binnenkant van de paal, waardoor Everton voor het eerst sinds eind september weer eens won in de Premier League. Everton stijgt door de driepunter naar de twaalfde plek, terwijl Arsenal op de zevende plek blijft staan.

