Jong Ajax heeft FC Emmen maandagavond de eerste nederlaag in twee maanden bezorgd in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer John Heitinga won met Mohamed Daramy als basisspeler met 1-0. Jong PSV verloor mede door een bizar eigen doelpunt met 2-3 van De Graafschap, Excelsior klopte Jong AZ (0-2) en ADO Den Haag rekende simpel af met Jong FC Utrecht (1-4).

Bij Jong Ajax-FC Emmen was het Youri Regeer die een kwartier na rust de score opende op sportpark De Toekomst. De aanvoerder kopte binnen na een afgemeten voorzet van Naci Ünüvar. Jay Gorter redde in de slotfase nog goed op een schot van Jasin-Amin Assehnoun en voorkwam een late gelijkmaker.

Met miljoenenaankoop Daramy, Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Victor Jensen stonden er bij Jong Ajax vier spelers aan de aftrap die dit seizoen al minuten hebben gemaakt in de hoofdmacht. Daramy en Rensch werden in de 62e minuut gewisseld, mogelijk met het oog op het Champions League-duel met Sporting CP van dinsdag.

FC Emmen leed in Amsterdam de eerste nederlaag sinds 9 oktober, toen Excelsior met 0-1 te sterk was aan De Oude Meerdijk. De ploeg van trainer Dick Lukkien staat nu vierde, op zes punten van koploper FC Volendam. Jong Ajax bezet de derde plek en gaat in de tweede periode aan de leiding na negen wedstrijden.

Youri Regeer bezorgde Jong Ajax de overwinning tegen FC Emmen.

Kolderiek eigen doelpunt leidt verlies Jong PSV in

In Eindhoven gaven de beloften van PSV een fraaie zege volledig uit handen. De Graafschap pakte in blessuretijd de overwinning op De Herdgang. De meeste aandacht ging uit naar een bizar eigen doelpunt van Ismael Saibari in de eerste helft. De middenvelder speelde de bal van afstand te hard en te hoog terug op doelman Vincent Müller, die tevergeefs probeerde weg te koppen.

Het eigen doelpunt van Saibari in de blessuretijd van de eerste helft betekende de 1-1, nadat Jong PSV na een half uur via Fedde Leysen op voorsprong was gekomen. Simon Colyn leek de Eindhovenaren de zege te bezorgen, maar De Graafschap kwam acht minuten later via Johnatan Opoku op gelijke hoogte en knokte zich in de vierde minuut van de blessuretijd via Jasper Van Heertum naar een zwaarbevochten zege.

Aan het begin van de tweede helft maakte PSV'er Richard Ledezma na bijna een jaar afwezigheid zijn rentree. De Amerikaan, die zes duels in de hoofdmacht achter zijn naam heeft staan, liep eind vorig jaar een zware knieblessure op en was sindsdien uit de roulatie.

Excelsior doet goede zaken, ADO wint eenvoudig

Excelsior deed goede zaken in de strijd om de tweede periodetitel door Jong AZ met 0-2 te kloppen. Marouan Azarkan zorgde tien minuten voor tijd voor de openingstreffer door uit een corner in één keer raak te schieten, waarna topscorer Thijs Dallinga de zege in blessuretijd veiligstelde met zijn 22e treffer van het seizoen.

Jong AZ eindigde het duel met tien man doordat Mohamed Taabouni in de 84e minuut zijn tweede gele kaart kreeg. In de reguliere stand staat Excelsior nu één punt achter koploper FC Volendam. De Kralingers moeten op dit moment alleen Jong Ajax voor zich dulden in de tweede periode.

ADO Den Haag won mede dankzij defensief geklungel met 1-4 bij Jong FC Utrecht. Gabriël Çulhaci deed in de zevende minuut een poging om de bal weg te schieten, maar passeerde in plaats daarvan zijn eigen doelman Fabian de Keijzer.

Amper tien minuten later zag Ricardo Kishna zijn schot via het lichaam van Yuya Ikeshita in het net verdwijnen. Aan het begin van de tweede helft kwam ADO volledig door eigen toedoen op 0-3. Thomas Verheydt kopte binnen. Door goals van Amar Catic (ADO) en Mohamed Mallahi (Jong FC Utrecht) eindigde het duel in 1-4.

ADO Den Haag boekte een probleemloze zege bij Jong FC Utrecht.

