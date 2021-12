Ajax schaart zich dinsdag bij een overwinning op Sporting CP in een bijzonder rijtje. De Eredivisionist kan de zevende club ooit worden die al zijn groepswedstrijden in de Champions League wint.

Real Madrid (in 2011/2012 en 2014/2015) is de enige club die twee keer louter zeges boekte in de groepsfase van het miljoenenbal, dat in het seizoen 1992/1993 de eerste editie kende.

De andere clubs die met zes overwinningen doorgingen naar de volgende ronde zijn AC Milan (1992/1993), Paris Saint-Germain (1994/1995), Spartak Moskou (1995/1996), FC Barcelona (2002/2003) en Bayern München (2019/2020). Bayern is de enige club die vervolgens ook de Champions League won.

Bayern leverde in het seizoen 2019/2020 tevens de 'beste' groepsfase ooit af met achttien punten en een doelsaldo van +19. Ajax heeft nu een doelsaldo van +13 en moet dus met zes goals verschil winnen van Sporting om de Duitsers te evenaren.

80 Ajax is groepswinnaar en ontloopt deze favorieten voor de CL-zege

Inkomsten kunnen oplopen tot ruim 70 miljoen euro

Behalve om records en mijlpalen draait het voor Ajax tegen Sporting ook om de financiën. Mede door een bonus van 10 miljoen euro voor overwintering verzekerde de Champions League-winnaar van 1995 zich dit seizoen al van ongeveer 68 miljoen euro aan Europese inkomsten. Bij een zege op Sporting wordt de grens van 70 miljoen euro gepasseerd.

Een overwinning in de Champions League is namelijk goed voor een bonus van 2,8 miljoen euro en een gelijkspel staat voor 900.000 euro.

Ajax is nog wel ver verwijderd van het meest lucratieve Europese seizoen in de clubgeschiedenis: de jaargang 2018/2019. Destijds haalden de Amsterdammers de halve finales, wat goed was voor een totaalbedrag van 95,3 miljoen euro.

Ajax-Sporting begint dinsdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa. De Portugese club is net als de ploeg van trainer Erik ten Hag al zeker van een plek in de knock-outfase.