Trainer Jürgen Klopp heeft goede hoop dat Mohamed Salah zijn tot medio 2023 lopende contract bij Liverpool gaat verlengen. De Egyptenaar, die dit seizoen weer op dreef is bij 'The Reds', leek onlangs te insinueren dat de onderhandelingen moeizaam verlopen.

In een interview met MBC Masr TV in zijn thuisland gaf Salah volgens Engelse media, waaronder The Athletic, aan dat hij bij Liverpool wil blijven, maar dat de clubleiding aan zet is in de onderhandelingen. Klopp maakt zich echter geen enkele zorgen.

"Ik weet niet zeker of hij dat interview in het Engels heeft gegeven of dat het verkeerd is vertaald uit het Arabisch. Er is weinig te zeggen over Mo. Het gaat gaat goed met hem en het is duidelijk wat alle partijen willen", zei Klopp maandagavond op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met AC Milan.

"Als je het contract van een speler als Mohamed Salah wil verlengen, dan is dat niet in één middag onder het genot van een kop thee geregeld. Het is heel normaal dat dit soort dingen tijd nodig hebben."

Salah mogelijk gespaard tegen AC Milan

De 29-jarige Salah speelt sinds de zomer van 2017 voor Liverpool, waar hij is uitgegroeid tot een van de beste spelers ter wereld. De aanvaller scoorde tot dusver 144 keer in 223 officiële wedstrijden voor de Premier League-club, waarmee hij onder meer de Champions League won en landskampioen werd.

Dit seizoen is hij al goed voor negentien treffers en negen assists in slechts twintig optredens. In de Champions League scoorde Salah in vier van de vijf gespeelde groepswedstrijden. Aangezien Liverpool al zeker is van de groepswinst, bestaat de kans dat Klopp hem rust geeft in de uitwedstrijd tegen AC Milan.

"We zullen zien of hij in actie gaat komen. Ik kan hoe dan ook niet mijn hele basiself vervangen en met negen man starten. We willen de beste opstelling maken voor de situatie waarin we zitten", bleef Klopp cryptisch.

AC Milan-Liverpool begint dinsdag om 21.00 uur, net als FC Porto-Atlético Madrid. AC Milan, FC Porto en Atlético maken alle drie nog kans op de tweede plek achter Liverpool.