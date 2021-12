Club Brugge heeft voorafgaand aan het laatste groepsduel in de Champions League met het al geplaatste Paris Saint-Germain nog een sprankje hoop op Europese overwintering. In de strijd om de derde plek is de Belgische ploeg afhankelijk van het resultaat bij RB Leipzig-Manchester City en heeft zij zelf eerst een nieuwe stunt tegen PSG nodig.

"Ik had op voorhand gezegd dat we drie stunts nodig zouden hebben. We hebben er voorlopig twee gerealiseerd en we zullen alles doen om ook voor die derde stunt te zorgen", zei Brugge-trainer Philippe Clement maandag op de vooruitblikkende persconferentie volgens Sporza.

Het Club Brugge van Noa Lang, Bas Dost en Ruud Vormer begon het Champions League-avontuur voortvarend met een 1-1-gelijkspel tegen PSG en een 1-2-overwinning op bezoek bij RB Leipzig. Daarna werd er door de regerend Belgisch landskampioen geen punt meer gepakt.

"Om ons nog te plaatsen voor de Europa League zou een mirakel zijn", zei Clement. Brugge heeft met vier punten Europese overwintering niet meer in eigen hand en moet hopen dat Manchester City zijn sportieve plicht doet. Daar is de trainer naar eigen zeggen echter niet mee bezig.

"Dat heb ik niet in de hand. Ook bijvoorbeeld het feit dat PSG een aantal andere spelers zal opstellen. Ik ben daar niet mee bezig. Dat kan een voor- of een nadeel zijn. Zijn die jongens gretiger? Ontbreken de automatismen? Dat zijn verhalen voor achteraf."

Champions League groep A 1. Manchester City 5-12 (+9)

2. Paris Saint-Germain 5-8 (+2)

3. RB Leipzig 5-4 (-)

4. Club Brugge 5-4 (-11)

'Toen exceptioneel gepresteerd'

Voordat Clement kan kijken naar de ontwikkelingen bij RB Leipzig-Manchester City, heeft Brugge minimaal een punt nodig tegen de sterrenploeg van trainer Mauricio Pochettino om in de race te blijven voor het ticket voor de knock-outfase van de Europa League.

In september lukte dit nog, want toen speelden de Belgen in eigen huis gelijk door een treffer van Hans Vanaken, nadat Ander Herrera de score vroeg in het duel had geopend. "We hebben toen exceptioneel gepresteerd", zei Clement.

"Voorafgaand aan deze campagne zei iedereen dat dit de groep des doods was en dat we nul punten zouden pakken. Het is mooi dat we op de zesde speeldag zelfs nog van kwalificatie kunnen dromen tegen ploegen met deze budgetten."

Het duel tussen Paris Saint-Germain en Club Brugge begint dinsdag om 18.45 uur in het Parc des Princes. Om dezelfde tijd wordt er afgetrapt bij RB Leipzig-Manchester City.

