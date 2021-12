John van den Brom is maandag ontslagen als trainer van KRC Genk. De Nederlander moet vanwege een reeks teleurstellende resultaten vertrekken bij de Belgische club.

"De resultaten waren niet in overeenstemming met de kwaliteiten van de spelerskern en de ambities die we dit seizoen samen hebben uitgesproken", schrijft Genk maandag in een verklaring op de site van de club. "Wij bedanken John voor wat hij voor de club heeft gerealiseerd en wensen hem alle succes in de toekomst."

Glen Riddersholm en Domenico Olivieri nemen voorlopig samen de honneurs waar bij Genk, de huidige nummer negen in de Jupiler Pro League. De ploeg is al vijf competitiewedstrijden op rij zonder zege en werd vorige week door Club Brugge uitgeschakeld in het Belgische bekertoernooi.

Van den Brom werd in november 2020 aangesteld bij Genk, dat hem overnam van FC Utrecht. De geboren Amersfoorter stond in het voorjaar van 2021 al onder druk door een reeks teleurstellende resultaten, maar Genk herpakte zich en won het nationale bekertoernooi. De viervoudig kampioen eindigde na de play-offs als tweede in de competitie.

John van den Brom zat zondag voor de laatste keer op de bank bij Genk. John van den Brom zat zondag voor de laatste keer op de bank bij Genk. Foto: Getty Images

Van den Brom was bezig aan tweede avontuur in België

Dit seizoen presteert Genk al vanaf het begin moeizaam in eigen land en ook in de Europa League gaat het de club niet voor de wind. Genk staat derde in een groep met West Ham United, Dinamo Zagreb en Rapid Wien, op dit moment goed voor een plek in de tussenronde van de Conference League.

Eind oktober greep Genk al in door assistent-trainer Dennis Haar - de vaste rechterhand van Van den Brom - te ontslaan, maar de gewenste ommekeer bleef uit. De laatste wedstrijd van Van den Brom was zondag, toen Genk met 1-1 gelijkspeelde bij KV Mechelen.

Van den Brom was bij Genk bezig aan zijn tweede avontuur in België. De tweevoudig Oranje-international stond tussen 2012 en 2014 voor de groep van Anderlecht, waarmee hij in het seizoen 2012/2013 kampioen werd. In maart 2014 werd hij daar na een tegenvallend tweede seizoen ontslagen.

Eerder in zijn trainerscarrière was Van den Brom als hoofdcoach werkzaam bij Bennekom, AGOVV, ADO Den Haag, Vitesse, AZ en dus FC Utrecht en Anderlecht. Zijn contract bij Genk liep nog door tot medio 2023.