Dusan Tadic kan dinsdagavond mogelijk niet in actie komen als Ajax de groepsfase van de Champions League afsluit met een thuiswedstrijd tegen Sporting CP. De aanvoerder van de Amsterdammers heeft al langere tijd problemen met zijn rug.

"Tadic is een groot vraagteken. Hij heeft al rugklachten sinds de wedstrijd tegen Heracles Almelo (30 oktober, red.) op kunstgras", zei Ten Hag op zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. De vraag is hoe ernstig de rugproblemen van de 33-jarige Tadic zijn, want hij speelde na het bewuste uitduel met Heracles nog zes wedstrijden.

Het zou een unicum zijn als Tadic dinsdag niet in actie kan komen. De aanvoerder speelde dit seizoen tot dusver alle wedstrijden en deed ook de vorige twee seizoenen in alle officiële duels van Ajax mee. Met zeven doelpunten en elf assists tot dusver is Tadic dit seizoen weer een belangrijke schakel bij de regerend landskampioen.

Ten Hag is tegen Sporting sowieso van plan om een aantal vaste krachten te sparen. Ajax is al zeker van de groepswinst en speelt in sportief opzicht nergens meer voor tegen de Portugezen, die als nummer twee in groep C naar de achtste finales gaan.

"We zullen weer wat gaan wisselen, maar niet zo rigoureus als tegen Besiktas", zei Ten Hag, die nog niet wilde prijsgeven welke reserves de kans krijgen. In het uitduel met Besiktas op 24 november waren er basisplekken voor André Onana, Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico, Davy Klaassen, David Neres en Mohamed Daramy.

244 Samenvatting Sporting CP-Ajax (1-5)

'Lonkend record geeft extra motivatie'

Hoewel er alleen financieel iets op het spel staat voor Ajax tegen Sporting, kunnen de Amsterdammers wel voor een primeur zorgen. Nog nooit slaagde een Nederlandse club erin om alle zes de groepswedstrijden in de Champions League te winnen. Ajax kan in het spoor van AC Milan, Paris Saint-Germain, Spartak Moskou, FC Barcelona, Real Madrid en Bayern München treden.

"We beseffen dat het een historische prestatie kan zijn", zei Ten Hag. "We zijn ambitieus, dus je moet vol voor elk record gaan dat je kunt pakken. Sportief levert het niks op, maar het zorgt zeker voor extra motivatie."

De eerste ontmoeting tussen Ajax en Sporting in Lissabon eindigde in een 1-5-overwinning voor de Amsterdammers, maar Ten Hag rekent zich niet rijk. "Die uitslag was geflatteerd. We hadden een goed plan en de spelers voerden dat goed uit. We zullen morgen een heel goede dag moeten hebben om ze weer te verslaan."

De wedstrijd tussen Ajax en Sporting CP begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa.

Champions League groep C 1. Ajax 5-15 (+13)

2. Sporting CP 5-9 (+4)

3. Borussia Dortmund 5-6 (-6)

4. Besiktas 5-0 (-11)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Champions League