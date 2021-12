Uitsupporters zijn tot het einde van dit jaar niet meer welkom bij wedstrijden in de Belgische competitie. De raad van bestuur van de overkoepelende Pro League heeft dat maandag besloten, nadat het afgelopen weekend in twee stadions flink was misgegaan.

Het liep uit de hand bij Beerschot-Royal Antwerp FC en Standard Luik-Charleroi. Fans van de betrokken clubs betraden het veld en daagden elkaar uit. Zowel in Beerschot als in Luik werden de uitsupporters bestookt met vuurwerk.

De incidenten volgden na een oproep om de coronamaatregelen op te volgen en een mondkapje te dragen. De Pro League constateerde tot tevredenheid dat een overgrote meerderheid daar gehoor aan gaf, maar betreurt de incidenten die tot het weren van uitfans hebben geleid.

"Deze maatregel leidt tot een afkoelingsperiode rond onze wedstrijden en zal, door het tijdelijk stopzetten van busreizen door bezoekende fans, ook impact hebben op de viruscirculatie die we zo kunnen beperken", meldt de Pro League.

Het ging afgelopen weekend behoorlijk mis op de Belgische velden. Het ging afgelopen weekend behoorlijk mis op de Belgische velden. Foto: Getty Images

Standard sluit aantal tribunedelen

Iets eerder op maandag liet Standard naar aanleiding van de rellen tegen Charleroi - thuisfans gooiden vuurwerk op het veld en betraden het veld nadat de wedstrijd in de 87e minuut definitief was gestaakt - al weten dat er wordt ingegrepen.

Bepaalde vakken van het Standard-stadion blijven "tot nader order" gesloten. De club heeft de kaartverkoop voor de komende thuiswedstrijden stilgelegd en verkoopt voorlopig ook geen tickets voor uitwedstrijden aan bepaalde sfeergroepen.

Er staan dit kalenderjaar nog vier speelrondes op het programma in de Jupiler Pro League. Royale Union Saint-Gilloise gaat na zeventien wedstrijden aan kop. Antwerp en Club Brugge, de nummers twee en drie, volgen op vier punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler Pro League