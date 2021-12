Telstar treedt volgend seizoen zeer waarschijnlijk als tiende ploeg toe tot de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. De club uit Velsen-Zuid, die tot 2017 als voorloper van vv Alkmaar al in de competitie speelde, heeft een aanvraag ingediend bij de KNVB.

Het verzoek is verzonden namens onder anderen oud-schaatsster Yvonne van Gennip. De drievoudig olympisch kampioene van 1988 is voorzitter van de vrouwentak van de club.

Volgens Telstar Vrouwen, dat nu nog in de beloftencompetitie speelt, is de organisatie inmiddels Eredivisie-waardig "met sponsors, een uitgebreide technische en medische staf en een regionale opleiding van hoge kwaliteit".

De club is nog bezig met het samenstellen van een selectie. Ook is nog niet bekend wie de trainer wordt, al laat Telstar doorschemeren dat het een vrouw zal zijn. Op dit moment worden de ploegen in de Eredivisie Vrouwen louter door mannen gecoacht.

De Eredivisie Vrouwen bestaat momenteel uit Ajax, Feyenoord, PSV, FC Twente, sc Heerenveen, ADO Den Haag, PEC Zwolle, Excelsior en vv Alkmaar. Feyenoord is er dit seizoen voor het eerst bij.

Zevenvoudig landskampioen FC Twente gaat na elf wedstrijden aan de leiding, op twee punten gevolgd door Ajax en Feyenoord. Ajax heeft een duel minder gespeeld en heeft dus de minste verliespunten.

Yvonne van Gennip (midden) werd in 1988 olympisch kampioene op de 1.500, 3.000 én 5.000 meter. Yvonne van Gennip (midden) werd in 1988 olympisch kampioene op de 1.500, 3.000 én 5.000 meter. Foto: ANP Historisch Archief

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen