Ralf Rangnick vindt dat Manchester United uitstekend is begonnen onder zijn leiding. De Duitse interim-trainer zag zijn ploeg zondag in de Premier League-wedstrijd tegen Crystal Palace (1-0-overwinning) veel beter spelen dan hij had verwacht.

"Ik ben meer dan blij", zei Rangnick tegen Sky Sports. "Ten eerste omdat we gewonnen hebben. Ten tweede omdat we de nul hebben gehouden. En ten derde omdat er geen twijfel is over welke ploeg er verdiende te winnen. We controleerden de wedstrijd."

Afgelopen donderdag, toen United met 3-2 van Arsenal won, was Rangnick nog toeschouwer. Vrijdag en zaterdag ging hij aan het werk met de selectie.

"Ik ben positief verrast door de fysieke staat en de intensiteit van mijn spelers tegen Crystal Palace. Er was weinig tijd om te herstellen en toe te werken naar deze wedstrijd. Ik had niet verwacht dat we al zo'n hoog niveau zouden halen na anderhalve training."

Fred maakte tegen Crystal Palace de enige goal en vierde dat met een buikschuiver. Fred maakte tegen Crystal Palace de enige goal en vierde dat met een buikschuiver. Foto: Getty Images

'Er is nog ruimte voor verbetering'

United won van Crystal Palace door een doelpunt van Fred in de 77e minuut op Old Trafford. De volgende wedstrijd voor de ploeg van Rangnick is het Champions League-duel met Young Boys op woensdag en dan hoopt de ervaren trainer dat zijn ploeg weer een stap zet.

"We moeten doorgaan op de ingeslagen weg. Nu moeten we vaker de nul houden en nog meer kansen creëren. Er is nog ruimte voor verbetering."

Er staat voor United woensdag niets meer op het spel tegen Young Boys, want de club is al zeker van groepswinst in groep F van de Champions League. In de Premier League staan de 'Red Devils' op de zesde plaats.