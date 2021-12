Het valt Marcel Brands zwaar dat hij na 3,5 jaar geen technisch directeur van Everton meer is. De 59-jarige Nederlander is vanwege een verschil van inzicht vertrokken bij de slecht presterende Premier League-club.

Everton bevestigde het nieuws in de nacht van zondag op maandag, nadat zondag al duidelijk was geworden dat Brands was vertrokken. Veel vooraanstaande Nederlandse en Britse media berichtten er toen al over.

"Het besluit is na lang nadenken genomen. Het is een van de moeilijkste beslissingen geweest die ik tijdens mijn loopbaan heb moeten nemen", zegt Brands, die sinds juni 2018 op Goodison Park werkte, op de site van Everton.

"Het bestuur en ik zijn tot de conclusie gekomen dat er een duidelijk meningsverschil is over de visie en de richting die deze mooie club op moet. Met dat in ogenschouw hebben we een knoop doorgehakt."

Brands zou sinds afgelopen zomer geen goede band meer met de overige directieleden hebben. Toen werd tegen zijn wil in gekozen voor Rafael Benítez als nieuwe manager. Benítez overlegde bij het aantrekken van spelers naar verluidt niet met de oud-PSV-directeur, maar met clubeigenaar Farhad Moshiri.

Everton is op sportief vlak bezig aan een dramatische reeks. 'The Toffees' hebben sinds eind september geen wedstrijd meer gewonnen en zijn afgegleden naar de vijftiende plaats in de Premier League.

