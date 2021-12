Peter Bosz heeft zondag met Olympique Lyon in de Ligue 1 niet weten te winnen op bezoek bij laagvlieger Girondins Bordeaux: 2-2. In Italië won Juventus mede dankzij een doelpunt dat direct uit een corner werd gemaakt door Juan Cuadrado: 2-0.

Lyon kwam op bezoek bij Bordeaux twee keer op voorsprong, maar zag de thuisploeg twee keer langszij komen. Malo Gusto was bij beide tegendoelpunten de schlemiel bij de ploeg van de Nederlandse trainer.

Jason Denayer zette Lyon na bijna een half uur met een rake kopbal op voorsprong, maar zeven minuten later verschalkte de achttienjarige Gusto op knullige wijze zijn eigen doelman.

Thiago Mendes zette Lyon vijf minuten later voor de tweede keer op voorsprong, maar ook dit keer werd de achterstand mede door geklungel van Gusto door Bordeaux ongedaan gemaakt. De Lyon-verdediger verloor de bal op het middenveld, waarna Alberth Elis zo door kon lopen en binnen kon schieten: 2-2.

Lyon, dat dit Ligue 1-seizoen pas drie keer de nul hield, staat op een teleurstellende twaalfde plek in de Franse competitie. De ploeg van Bosz heeft 23 punten uit zestien wedstrijden. Paris Saint-Germain is met 42 punten koploper.

Matthijs de Ligt won met Juventus van Genoa. Foto: Pro Shots

De Ligt vindt weg omhoog met Juventus

In Italië boekte Juventus in eigen huis tegen Genoa de tweede competitiezege op rij. Met Matthijs de Ligt als basisspeler kende Juventus geen enkele moeite met de bezoekers uit Genoa. De nummer achttien van de Serie A loste geen één schot richting Juventus-doelman Wojciech Szczesny loste.

Het hoogtepunt van het duel ontstond al in de negende minuut, toen Cuadrado aanlegde voor een hoekschop. De Colombiaan schoot de bal naar de tweede paal en zag zijn inzet in één keer in het doel vallen. In de slotfase besliste Paulo Dybala de wedstrijd met een hard schot: 2-0..

Juventus, dat bezig is aan een uiterst teleurstellend seizoen, stijgt door de zege op Genoa naar de vijfde plek in de Serie A. De achterstand op nummer vier Atalanta Bergamo bedraagt zeven punten.

