Bryan Linssen geniet zichtbaar van de koppositie in het topscorersklassement van de Eredivisie. De spits van Feyenoord maakte zondag tegen Fortuna Sittard twee doelpunten en is met tien goals de nieuwe topscorer van de Eredivisie.

"Dit is lekker", zei Linssen na afloop van de wedstrijd tegen ESPN. "Ik heb wel eens bovenaan het topscorersklassement gestaan, maar niet na zoveel wedstrijden. Dit is prima."

De 31-jarige Linssen maakte tegen Fortuna zowel de 2-0 als de 4-0 met het hoofd uit een hoekschop. "Bij beide corners had ik aangegeven dat ik de bal heel stiekem bij de tweede paal wilde hebben", aldus Linssen.

"Ik had een vrij kleine jongen tegen me. Ik ben niet de grootste, maar hij was ook niet groot. Ik had het gevoel dat daar ook wat te halen viel voor mij. Zo was er niet op getraind, maar we hadden wel jongens bij de eerste paal staan. Dan moeten er ook mensen naar de tweede paal."

Linssen bedankte desgevraagd voormalig Feyenoord-trainer Dick Advocaat, die de voorhoedespeler vorig seizoen voor het eerst in de punt van de aanval zette. "Ik heb vorig jaar niet het beste seizoen onder hem gehad, maar hij heeft altijd vertrouwen in me gehouden. Hij had me ook kunnen afschrijven."

Arne Slot was blij met de probleemloze zege van Feyenoord op Fortuna Sittard. Arne Slot was blij met de probleemloze zege van Feyenoord op Fortuna Sittard. Foto: ANP

Slot: 'Bevrijding voor Jahanbakhsh'

Trainer Arne Slot was vooral blij dat zijn ploeg niet verslapte na de vroege voorsprong. Guus Til zette de thuisploeg al na negen minuten spelen op 1-0, waarna Feyenoord door twee goals van Linssen en een treffer van Luis Sinisterra en Alireza Jahanbakhsh uitliep naar 5-0.

"Ik heb vaak tegen de jongens gezegd dat er een andere dynamiek is in een leeg stadion. Dan is een voorsprong minder waard dan in een vol stadion. Je zult constant scherp moeten blijven. Ik was vooral blij hoe we in de tweede helft uit de kleedkamer kwamen. We hebben de wedstrijd gelijk dood gemaakt en eenvoudig gewonnen."

Slot was ook opgelucht dat Jahanbakhsh eindelijk scoorde in de Eredivisie. De rechtsbuiten was tot op heden nog niet trefzeker in de competitie. In de slotfase bepaalde de Iraniër de eindstand op 5-0 tegen het zwakke Fortuna.

"Alireza leeft van doelpunten, hij heeft er zoveel gemaakt in zijn carrière. Als je dan ziet dat hij op nul goals in de competitie stond, is het wel een bevrijding voor hem dat hij hem nu gemaakt heeft. Hij wordt steeds beter."