Feyenoord blijft in het spoor van koploper Ajax. Mede door twee goals en twee assists van de nieuwe Eredivisie-topscorer Bryan Linssen wonnen de Rotterdammers in eigen huis met 5-0 van een onthutsend zwak Fortuna Sittard, waardoor ze de tweede plaats weer overnemen van PSV.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Feyenoord kwam in de lege Kuip al na negen minuten spelen op voorsprong via Guus Til, die scoorde op aangeven van Linssen. Nog voor rust maakte de spits zelf de 2-0 en vlak na de onderbreking tekende de Limburger voor zijn tiende Eredivisie-doelpunt van het seizoen.

Luis Sinisterra zette Feyenoord na een assist van Linssen op 4-0, waarna Alireza Jahanbakhsh in de slotfase met zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen de eindstand bepaalde op 5-0. Daarmee boekte Feyenoord zijn grootste competitiezege van het seizoen.

Met tien doelpunten is Linssen de nieuwe topscorer van de Eredivisie. Sébastien Haller (Ajax) en Til staan allebei op negen treffers. De aanvaller van Feyenoord evenaarde met zijn 105e goal Mateja Kezman op de zesde plaats van de Eredivisie-topscorerslijst van deze eeuw en is de vijfde speler die voor drie verschillende clubs de dubbele cijfers haalt.

Door de overwinning draait Feyenoord nog altijd uitstekend mee in de top van de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot neemt de tweede plaats over van PSV en staat maar één punt achter koploper Ajax. Op 19 december staat De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma.

Voor Fortuna Sittard nemen de zorgen verder toe na de zesde nederlaag op rij. De ploeg van de geplaagde trainer Sjors Ultee staat op de voorlaatste plaats in de Eredivisie en heeft maar drie punten meer dan hekkensluiter PEC Zwolle. Komende zaterdag staat PEC-Fortuna op het programma.

Bryan Linssen viert zijn eerste doelpunt van de dag tegen Fortuna Sittard. Bryan Linssen viert zijn eerste doelpunt van de dag tegen Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

Linssen neemt Feyenoord op sleeptouw

Met de niet geheel fitte Gernot Trauner en Justin Bijlow buiten de wedstrijdselectie kwam Feyenoord furieus uit de startblokken in de lege Kuip. De thuisploeg dicteerde vanaf de aftrap het spel en had niets te duchten van het zwakke Fortuna, dat de hele wedstrijd maar acht doelpogingen ondernam.

Na acht minuten was het al raak voor Feyenoord. Linssen lanceerde Til na balverlies van Fortuna Sittard en de aanvallende middenvelder van de Rotterdammers werkte met een lobje uitstekend af: 1-0.

Fortuna leek na de eerste tegentreffer al de handdoek te werpen en bood weinig weerstand in De Kuip. Na 26 minuten was het dan ook al 2-0. Linssen kon uit een hoekschop van Orkün Kökçü helemaal vrij binnenkoppen. Het uitvallen van Kökçü een paar minuten daarna was de enige smet op een vrijwel zorgeloze avond voor Feyenoord.

Bryan Linssen bedankt aangever Frederik Aursnes na de 3-0 voor Feyenoord. Bryan Linssen bedankt aangever Frederik Aursnes na de 3-0 voor Feyenoord. Foto: ANP

Feyenoord eenvoudig naar 5-0

Ook na rust had Fortuna niets in te brengen tegen het soevereine Feyenoord, dat na 52 minuten de wedstrijd besliste via wederom Linssen. Opnieuw kopte de spits raak uit een hoekschop, die dit keer werd genomen door Fredrik Aursnes.

Tien minuten later had Linssen ook een rol bij de 4-0 van Feyenoord. De aanvaller wilde ogenschijnlijk op doel koppen, maar hij legde de bal bij de tweede paal, waar Sinisterra helemaal vrijstond om de vierde treffer van de thuisploeg binnen te tikken.

Linssen werd een kans op de hattrick ontnomen door trainer Slot, die in de 67e minuut supersub Cyriel Dessers bracht voor de tweevoudig doelpuntenmaker. Daarna nam Feyenoord wat gas terug, maar viel in de slotfase alsnog de 5-0. Jahanbakhsh kopte raak uit een hoekschop en bezorgde Feyenoord daarmee de grootste competitiezege van het seizoen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie