Joshua Zirkzee heeft zondag met een goal en een assist een belangrijk aandeel gehad in de 3-2-thuiszege van Anderlecht op Zulte-Waregem. De Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp FC werd ontsierd doordat er vuurwerk in het uitvak werd gegooid.

Zirkzee tekende in de 27e minuut voor de 1-1 in het Lotto Park, twee minuten nadat Zinho Gano Zulte-Waregem op voorsprong had gezet. Voor de speler van Jong Oranje is het zijn zevende competitietreffer van het seizoen.

In de tweede helft was het Lior Refaelov die Anderlecht de overwinning bezorgde. De Israëliër hielp de thuisploeg na een uur spelen aan een voorsprong en maakte er een kwartier voor tijd, na een assist van Zirkzee, ook 3-1 van. Zulte-Waregem kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Jelle Vossen.

Anderlecht nestelt zich door de zevende overwinning van het seizoen in de subtop. De Belgische recordkampioen staat met 28 punten op de vierde plaats, achter Royale Union Saint-Gilloise (37), Antwerp en Club Brugge (beide 33).

Een supporter van Beerschot wierp vuurwerk in het volle uitvak van Antwerp. Een supporter van Beerschot wierp vuurwerk in het volle uitvak van Antwerp.

Fan van Beerschot gooit vuurwerk in uitvak

Nummer twee Antwerp boekte een belangrijke uitzege op stadgenoot Beerschot. Door een doelpunt na een half uur spelen van dertigvoudig Belgisch international Radja Nainggolan eindigde het duel in 0-1.

De derby werd een paar minuten na de treffer ontsierd door een toeschouwer die het veld op rende en vuurwerk in het volle uitvak gooide. De man, die zwarte handschoenen en een bivakmuts droeg, werd daarna overmeesterd door beveiligers.



De scheidsrechter legde het duel even stil, zodat de man kon worden afgevoerd. Antwerp hield de voorsprong vast en kwam op vier punten van de verrassende koploper Union, dat vrijdag in Sint-Truiden al met 1-2 had gewonnen van STVV.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler Pro League