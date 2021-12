Manchester United heeft het debuut van manager Ralf Rangnick zondag opgeluisterd met een overwinning. 'The Red Devils' wonnen in eigen huis door een laat doelpunt van Fred met 1-0 van Crystal Palace. Tottenham Hotspur boekte tegen het Norwich City van Tim Krul de derde competitiezege op rij.

United had het betere van het spel en kreeg de beste kansen, maar wist pas in de 77e minuut de ban te breken op Old Trafford. Met een geplaatst schot vanaf de rand van het strafschopgebied bezorgde Fred de thuisploeg de zege.

Rangnick werd vorige week aangesteld als opvolger van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer, die verantwoordelijk werd gehouden voor de teleurstellende resultaten. De Duitser, die furore maakte als coach van Schalke 04 en als technisch directeur én coach van RB Leipzig, moest zijn debuut echter uitstellen omdat zijn werkvergunning niet rond was.

Donny van de Beek begon op de bank en viel in de 86e minuut in bij Manchester United. De Oranje-international begon anderhalve week geleden nog in de basis in de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Villarreal, maar is inmiddels veroordeeld tot een reserverol in Manchester.

Door de zege op Crystal Palace stijgt Manchester United naar de zesde plaats in de Premier League. De Engelse recordkampioen heeft elf punten minder dan koploper Manchester City, dat zaterdag met 1-3 won van Watford.

Tottenham Hotspur blijft het goed doen onder de nieuwe manager Antonio Conte. Foto: Reuters

Tottenham wint voor derde keer op rij

Tottenham Hotspur blijft maar winnen onder manager Antonio Conte. De 'Spurs' waren in eigen huis met 3-0 te sterk voor Norwich City, waar Oranje-international Krul onder de lat stond, en boekten daarmee hun derde competitiezege op rij.

Tottenham kwam al na tien minuten op voorsprong via Lucas Moura, die een strafschop benutte. Halverwege de tweede helft besliste voormalig Ajax-speler Davinson Sánchez de wedstrijd met zijn eerste doelpunt in tien maanden tijd. Son Heung-min bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-0.

Steven Bergwijn, die de laatste weken in verband wordt gebracht met een winterse overstap naar Ajax, kwam tien minuten voor tijd binnen de lijnen bij Tottenham. De aanvaller van het Nederlands elftal is voornamelijk bankzitter onder Conte, die sinds begin november de manager is bij 'Spurs'.

Door de zege rukt Tottenham Hotspur op naar de vijfde plaats in de Premier League. De club uit Londen heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie en zou bij winst over nummer vier West Ham United kunnen wippen. West Ham heeft twee punten meer dan Tottenham.

