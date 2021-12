Marcel Brand vertrekt per direct als technisch directeur van Everton, melden De Telegraaf, AD en Engelse media zondag. Hij was sinds 2018 in dienst bij de Engelse club.

De positie van de 59-jarige Brands stond onder druk doordat Everton bezig is aan een dramatische reeks in de Premier League. Woensdag werd thuis tegen stadgenoot Liverpool de zevende nederlaag geleden in veertien wedstrijden.

De 'Toffees' begonnen nog wel goed aan het seizoen en stonden na vier speelronden zelfs gedeeld aan kop. Sinds eind september werd echter geen wedstrijd meer gewonnen, waardoor de club is afgegleden naar de vijftiende plaats.

Bovendien zou de relatie van Brands met de overige directieleden zijn vertroebeld nadat afgelopen zomer tegen zijn advies in Rafael Benítez werd aangesteld als nieuwe trainer. De Spanjaard overlegt naar verluidt bij het aantrekken van nieuwe spelers rechtstreeks met clubeigenaar Fahrad Moshiri, waardoor Brands buitenspel kwam te staan.

Brands verlengde in april zijn contract met Everton nog tot medio 2024. Hij zou met de clubleiding overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van een afkoopsom.

Oud-profvoetballer Brands maakte in juni 2018 de overstap van PSV naar Everton. In Eindhoven was de Bosschenaar ook verantwoordelijk voor het technische beleid, net als eerder bij AZ en RKC Waalwijk, waar hij ook nog als algemeen directeur fungeerde.