De Duitse voetbalbond DFB gaat een onderzoek doen naar uitlatingen van Jude Bellingham. De middenvelder van Borussia Dortmund was zaterdag boos op scheidsrechter Felix Zwayer, die onder meer Bayern München een strafschop gaf.

Bellingham verwees in een interview met de Noorse sportzender Viaplay naar de betrokkenheid van Zwayer zestien jaar geleden bij een groot schandaal rond matchfixing.

"Je geeft een scheidsrechter die eerder al wedstrijden gemanipuleerd heeft de leiding over de belangrijkste wedstrijd in Duitsland. Wat verwacht je dan?", sprak Bellingham, die ook zijn twijfels uitsprak over andere beslissingen van Zwayer. Mede door de omstreden strafschop won Bayern met 3-2.

Zwayer was in 2005 betrokken bij een omkoopschandaal rond de voor het leven geschorste arbiter Robert Hoyzer. Hij was destijds 23 jaar en grensrechter, en werd als kroongetuige in de zaak voor een half jaar geschorst. Hij heeft betrokkenheid altijd ontkend.

Bayern kreeg in Dortmund een penalty omdat Mats Hummels hands zou hebben gemaakt. Zwayer raadpleegde bij dat moment de VAR en deed dat juist niet na een overtreding van Bayern-verdediger Lucas Hernández op Marco Reus in het strafschopgebied. "Maar je kunt meer beslissingen in twijfel trekken", vond Bellingham.

Er was na Dortmund-Bayern veel kritiek op Felix Zwayer. Foto: Getty Images

Bellingham kan op steun van Dortmund rekenen

Borussia Dortmund verdedigde het gedrag van Bellingham. "Die jongen is achttien jaar en praatte na een zeer emotioneel en verhit duel. We zullen hem bijstaan", zei technisch directeur Michael Zorc. Bayern-directeur Oliver Kahn noemde de opmerkingen van Bellingham "een stap te ver".

De middenvelder was niet de enige die de scheidsrechter bekritiseerde. Dortmund-trainer Marco Rose kreeg tijdens de wedstrijd rood wegens aanmerkingen. "Zijn optreden was niet goed genoeg voor een duel op dit niveau", zei Rose naderhand. "Hij was overrompeld. Het was een goede wedstrijd die beslist is door de scheidsrechter."

De thuisnederlaag betekent dat Dortmund, dat onlangs strandde in de Champions League-poule van Ajax, als nummer twee van de Bundesliga nu een achterstand van vier punten heeft op koploper Bayern.

