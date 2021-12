AZ heeft zondag de tweede overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen vocht zich niet voor het eerst dit seizoen terug van een achterstand en versloeg Sparta Rotterdam met 3-1.

De bezoekers namen in de eerste helft de leiding via Adil Auassar, maar nog voor rust draaide Jesper Karlsson de achterstand eigenhandig om. Een van de twee goals van de AZ-aanvaller kwam voort uit een strafschop. Vroeg in de tweede helft bepaalde Vangelis Pavlidis de eindstand.

Donderdag won AZ in eigen huis al met 2-1 van Fortuna Sittard. De Alkmaarders toonden ook toen veerkracht en pakten dit seizoen dertien van de 23 punten in een wedstrijd waarin eerst op achterstand werd gekomen.

Voor het Sparta van assistent-bondscoach Henk Fraser blijft de situatie zorgelijk. De Rotterdammers houden na vijftien wedstrijden alleen Fortuna Sittard en PEC Zwolle onder zich in de Eredivisie.

Jesper Karlsson nam AZ voor rust bij de hand in het lege AFAS Stadion. Jesper Karlsson nam AZ voor rust bij de hand in het lege AFAS Stadion. Foto: Pro Shots

Karlsson neemt AZ bij de hand in hard duel

In een harde eerste helft, waarin scheidsrechter Sander van der Eijk een aantal stevige overtredingen onbestraft liet, kregen beide ploegen kansen. AZ'er Karlsson trof de lat en aan de andere kant moest keeper Peter Vindahl Jensen aan de bak bij een schot van Dirk Abels.

Het werd binnen twintig minuten 0-1 dankzij Auassar, die keurig de verre hoek vond nadat AZ de bal knullig had verspeeld. Lang konden de Spartanen echter niet van voorsprong genieten, want nog geen tien minuten later was het alweer gelijk.

Tom Beugelsdijk mocht zich dat aanrekenen, want de verdediger maakte dom hands in het strafschopgebied. Karlsson schoot feilloos raak uit de toegekende penalty en maakte vlak daarna ook de 2-1 door keeper Benjamin van Leer te verschalken met een schot in de korte hoek.

In de tweede helft had AZ weinig meer te duchten van Sparta, zeker niet toen Pavlidis er in de 58e minuut op aangeven van uitblinker Karlsson 3-1 van maakte. De VAR voorkwam nog dat Karlsson de eerste Zweed sinds Alexander Isak in maart 2019 werd met een hattrick in de Eredivisie.

Vangelis Pavlidis bepaalde de eindstand. Vangelis Pavlidis bepaalde de eindstand. Foto: ANP

