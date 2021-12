Feyenoord begint zondagmiddag zonder Gernot Trauner aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Ook doelman Justin Bijlow, die door corona al langer aan de kant staat, ontbreekt tegen de Limburgers.

Opstelling Feyenoord Marciano; Pedersen, Geertruida, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra

Opstelling Fortuna Sittard Van Osch; Lonwijk, Tirpan, Pinto, Cox; Ferati, Rienstra, Tekie; Duarte, Flemming, Seuntjens

Het is voor het eerst dit Eredivisie-seizoen dat Trauner niet aan de aftrap staat bij Feyenoord. Het is nog onduidelijk waarom de Oostenrijkse verdediger, die ook niet op de bank zit, niet inzetbaar is.

Trauner wordt achterin vervangen door Lutsharel Geertruida. Marcus Pedersen, Marcos Senesi en Tyrell Malacia completeren de defensie en op doel staat Ofir Marciano. De Israëlische keeper is voor de vierde wedstrijd op rij de vervanger van Bijlow. Brui

Het middenveld van Feyenoord is met Fredrik Aursnes, Orkun Kökçü en Guus Til ongewijzigd ten opzichte van de wedstrijd woensdag tegen Heracles Almelo. Voorin keert aanvoerder Jens Toornstra terug in de basis en dat gaat ten koste van Alireza Jahanbakhsh. Bryan Linssen en Luis Sinisterra zijn de andere aanvallers.

Fortuna verloor de laatste vijf wedstrijden

Feyenoord tegen Fortuna Sittard begint zondag om 16.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van Jochem Kamphuis. Als de Rotterdammers winnen passeren ze PSV, dat zaterdag met 4-1 won van FC Utrecht. Koploper Ajax heeft op dit moment vier punten meer dan Feyenoord.

Fortuna is met weinig vertrouwen naar De Kuip gekomen, want de ploeg van trainer Sjors Ultee verloor de laatste vijf wedstrijden. De Limburgse club staat met negen punten voorlaatste in de Eredivisie.

