FC Twente heeft zondag een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans stond lange tijd met 1-0 achter tegen provinciegenoot Go Ahead Eagles, maar won toch met 1-2 in Deventer. RKC Waalwijk pakte drie punten in de thuiswedstrijd tegen NEC dankzij de debuterende Roy Kuijpers: 2-1.

Iñigo Córdoba tekende aan het einde van de eerste helft voor de openingstreffer bij Go Ahead Eagles-FC Twente. De Spanjaard is de eerste speler van Go Ahead met minstens zes goals in zijn eerste elf Eredivisie-duels sinds Jack de Gier in het seizoen 1994/1995.

Zijn doelpunt was niet genoeg voor de overwinning, want Ricky van Wolfswinkel zorgde in de 78e minuut voor de gelijkmaker. FC Twente trok zelfs nog aan het langste eind door een schitterende uithaal van Ramiz Zerrouki in de 83e minuut.

FC Twente doet door de overwinning weer wat vertrouwen op na een wisselvallige periode en stijgt naar de zesde plek. De tukkers, die bij een nederlaag voorbij waren gestreefd door Go Ahead Eagles, staan nu vijf punten boven de provinciegenoot.

FC Twente kwam met de schrik vrij in Deventer en won door een sterke slotfase met 1-2. FC Twente kwam met de schrik vrij in Deventer en won door een sterke slotfase met 1-2. Foto: Pro Shots

Go Ahead laat zege in slotfase glippen

In de beginfase van het Overijsselse onderonsje raakte zowel Go Ahead Eagles als FC Twente het houtwerk. Michel Vlap zag zijn uithaal na een kwartier spelen via de lat over gaan en Córdoba raakte de paal in een poging in de korte hoek raak te schieten.

Vijf minuten voor rust sloeg de Spanjaard van Go Ahead alsnog toe, mede dankzij Lars Unnerstall. De doelman van FC Twente probeerde de bal uit zijn strafschopgebied weg te boksen na een corner, maar in plaats daarvan bediende hij Córdoba. De aanvaller schoot simpel raak.

Aan het begin van de tweede helft kwam de meeste dreiging van Go Ahead - Unnerstall keerde een inzet van uitblinker Córdoba - maar het was FC Twente dat in de 79e minuut op gelijke hoogte kwam. Invaller Manfred Ugalde kopte een corner door, waarna Van Wolfswinkel van dichtbij binnen kon knikken.

Waar de verdedigers van Go Ahead bij de 1-1 niet vrijuit gingen, was doelman Warner Hahn kansloos toen FC Twente vier minuten later op voorsprong kwam via Zerrouki. Zijn schot van afstand was niet hard, maar wel geplaatst en eindigde stijf in de kruising, waardoor FC Twente toch nog de volle buit pakte in De Adelaarshorst.

Ramiz Zerrouki schoot FC Twente op schitterende wijze naar de zege in Deventer. Ramiz Zerrouki schoot FC Twente op schitterende wijze naar de zege in Deventer. Foto: Pro Shots

RKC wint in extremis dankzij debutant Kuijpers

Eerder op de dag won RKC met 2-1 van NEC door een laat doelpunt van debutant Kuijpers. Hij scoorde dit seizoen al negen keer in de Keuken Kampioen Divisie voor FC Den Bosch, maar daar speelde hij nog op amateurbasis. RKC kon hem daardoor deze week transfervrij overnemen. Sindsdien trainde hij pas twee keer mee in Waalwijk.

Tegen NEC begon Kuijpers op de bank, waarna trainer Joseph Oosting hem na zeventig minuten liet invallen. Het stond op dat moment 1-1 na goals van NEC-middenvelder Jordy Bruijn (zestiende minuut) en RKC-spits Jens Odgaard (28e minuut). Door de treffer van Kuijpers in de vierde minuut van de extra tijd kwam er toch nog een winnaar in Waalwijk.

Het is voor het eerst sinds 23 oktober, toen Sparta Rotterdam met 1-0 werd verslagen, dat RKC wint in de Eredivisie. De ploeg van Oosting klimt door de winst van de vijftiende naar de veertiende plek. Middenmoter NEC heeft na een uitstekende seizoenstart nu al vier wedstrijden niet gewonnen.

Roy Kuijpers schuift vlak voor tijd de 2-1 binnen. Roy Kuijpers schuift vlak voor tijd de 2-1 binnen. Foto: Pro Shots

Vaessen in de fout bij doelpunt NEC

Vanaf de reservebank zag Kuijpers zijn nieuwe ploeg op achterstand komen tegen NEC en dat mocht RKC-doelman Etiënne Vaessen zich aanrekenen. De keeper liet de bal bij een corner van de Nijmegenaren uit zijn handen glippen, waardoor Bruijn simpel de 0-1 kon maken.

Twaalf minuten later zag het er achterin bij NEC ook niet goed uit. Souffian El Karouani en Ivan Márquez grepen niet in en Odgaard profiteerde: 1-1. Daar leek het bij te blijven en dus probeerde Oosting met het inbrengen van Kuijpers nog iets te forceren.

In de vierde minuut van de blessuretijd kwam de beloning. Finn Stokkers ontsnapte aan de NEC-verdedigers en legde breed op Kuijpers, die simpel binnentikte en zo een droomdebuut kende in de Eredivisie.

