RKC Waalwijk heeft zondag door een doelpunt in de extra tijd drie punten gepakt in de thuiswedstrijd tegen NEC. De debuterende Roy Kuijpers zette vlak voor het eindsignaal de 2-1-eindstand op het scorebord in het Mandemakers Stadion.

De 21-jarige Kuijpers scoorde dit seizoen al negen keer in de Keuken Kampioen Divisie voor FC Den Bosch, maar daar speelde hij nog op amateurbasis. RKC kon hem daardoor deze week transfervrij overnemen en sindsdien trainde hij pas twee keer mee in Waalwijk.

Tegen NEC begon Kuijpers op de bank, waarna trainer Joseph Oosting hem na zeventig minuten liet invallen. Het stond op dat moment 1-1 na goals van NEC-middenvelder Jordy Bruijn (zestiende minuut) en RKC-spits Jens Odgaard (28e minuut). Door de treffer van Kuijpers in de vierde minuut van de extra tijd kwam er toch nog een winnaar in Waalwijk.

Het is voor het eerst sinds 23 oktober, toen Sparta Rotterdam met 1-0 werd verslagen, dat RKC wint in de Eredivisie. De ploeg van Oosting klimt door de winst van de vijftiende naar de veertiende plek. Middenmoter NEC heeft na een uitstekende seizoenstart nu al vier wedstrijden niet gewonnen.