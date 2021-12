De voetbalsters van PSV hebben zondag de topper in de Eredivisie tegen Feyenoord nipt gewonnen. De Eindhovenaren zegevierden op eigen veld met 1-0. Koploper FC Twente speelde in een spektakelstuk gelijk tegen ADO Den Haag.

PSV was vrijwel de hele wedstrijd de betere ploeg en verzuimde in de eerste helft al op voorsprong te komen op sportpark De Herdgang. Desiree van Lunteren schoot oog in oog met keeper Jacintha Weimar op de paal.

Na rust viel de 1-0 alsnog door geklungel achterin bij Feyenoord, dat Maruschka Waldus bij een corner helemaal vrijliet in het vijfmetergebied. Ze kopte op het lichaam van een speelster van Feyenoord, maar schoot in de rebound alsnog simpel raak.

PSV bezorgde Feyenoord pas de tweede nederlaag van dit seizoen, nadat PEC Zwolle begin oktober met 2-1 te sterk was geweest voor de sterk presterende Eredivisie-debutant. Feyenoord staat ondanks het verlies in Eindhoven nog twee punten boven PSV, dat wel een duel minder heeft gespeeld.

Koploper FC Twente morste twee punten in een spektakelstuk tegen ADO Den Haag. De ploeg uit Enschede leek een zwaarbevochten 4-3-zege te boeken, maar in de 88e minuut sleepten de bezoekers toch nog een gelijkspel uit het vuur op sportcampus Diekman.

Ook bij PEC Zwolle-VV Alkmaar regende het doelpunten. De bezoekers gaven een 0-2-voorsprong uit handen, maar wonnen toch nog met 2-3.

Top 5 Vrouwen Eredivisie 1. FC Twente 11-21 (+24)

2. Ajax 10-19 (+15)

3. Feyenoord 11-19 (+5)

4. PSV 10-17 (+3)

5. ADO Den Haag 11-14 (+3)

