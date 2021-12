RB Leipzig heeft zondag trainer Jesse Marsch ontslagen. De Amerikaan was pas vijf maanden werkzaam bij de club van Brian Brobbey, die weinig speeltijd van hem kreeg.

Marsch was afgelopen zomer de opvolger van de naar Bayern München vertrokken Julian Nagelsmann, onder wie Leipzig tot de top in de Bundesliga behoorde. Onder Marsch presteerde de club veel minder goed. Na de 2-1-nederlaag van vrijdag tegen Union Berlin staat Leipzig op de elfde plaats.

Assistent-trainer Achim Beierlorzer is voorlopig de eindverantwoordelijke bij Leipzig. Dinsdag zit hij op de bank tijdens de Champions League-wedstrijd in de Red Bull Arena tegen Manchester City.

Marsch was tot afgelopen zomer werkzaam bij Red Bull Salzburg. Bijzonder is dat hij de laatste wedstrijden al niet op de bank zat bij Leipzig, omdat hij positief was getest op het coronavirus.

Vertrek Marsch mogelijk goed nieuws voor Brobbey

Het vertrek van Marsch zou goed nieuws kunnen zijn voor Brobbey. De aanvaller van Jong Oranje kwam niet echt voor in de plannen van de coach, die hem dit seizoen 111 minuten speeltijd gunde in de Bundesliga.

Omdat Brobbey bankzitter is in Duitsland wordt hij al weken gelinkt aan Ajax, dat komende winter een aanvaller aan de selectie wil toevoegen. De negentienjarige Brobbey vertrok afgelopen zomer transfervrij uit de Johan Cruijff ArenA.

In een interview afgelopen vrijdag vertelde Ten Hag dat hij nog contact heeft met Brobbey. "Hij zou de concurrentie aankunnen met Sébastien Haller. Met zijn doelpunten, doelgerichtheid, snelheid en charisma. Hij kent onze club en past goed in onze kleedkamer", zei Ten Hag over een eventuele terugkeer van Brobbey.

Brian Brobbey scoorde nog niet in de Bundesliga. Foto: Getty Images

