Doelman Markus Schubert ontbrak zaterdag door ziekte in de wedstrijdselectie van Vitesse tegen SC Cambuur, maar dat is volgens trainer Thomas Letsch niet de reden dat Jeroen Houwen de kans kreeg tegen de Leeuwarders. De Duitse trainer kiest voorlopig voor Houwen, omdat hij niet tevreden is over Schubert.

"Naar mijn idee was Markus niet meer zo fris. Het leek erop dat hij veel dingen aan zijn hoofd had. Daarom ben ik tot deze verandering gekomen", zei Letsch na de 1-6-overwinning van Vitesse tegen Omroep Gelderland.

De 23-jarige Schubert kwam afgelopen zomer over van Schalke 04 en maakte een paar fouten bij Vitesse. Bovendien kreeg hij een rode kaart in de Conference League-wedstrijd uit tegen Tottenham Hotspur. Houwen moest de Duitser toen al vervangen en keepte eerder ook tegen Feyenoord.

"Jeroen heeft het goed gedaan", zei Letsch voor de wedstrijd tegen Cambuur tegen ESPN. De Nederlandse keeper hoorde vrijdag dat hij in Leeuwarden zou gaan spelen, terwijl Schubert zich ziek meldde nadat duidelijk was geworden dat hij zijn basisplaats kwijt was.

Letsch wilde niet ingaan op speculaties dat Schubert niet echt ziek zou zijn en vooral zou balen van het verlies van zijn basisplaats. "Het is in ieder geval niet zo dat ik hem een weekend vrij heb gegeven. Dat zou ik nooit doen."

Jeroen Houwen kreeg de kans tegen Cambuur. Foto: Pro Shots

'Niet het doel om elke wedstrijd te wisselen'

Het lijkt erop dat Houwen, die de jeugdopleiding van Vitesse doorliep en al jaren onder contract staat in Arnhem, ook de komende wedstrijden de voorkeur krijgt. "Ik praat niet over lange of korte termijn, maar het is natuurlijk niet het doel om elke wedstrijd van keeper te wisselen", zei Letsch.

Het duel met Cambuur was nog geen echte test voor Houwen. Vitesse won overtuigend, al was de enige kans voor de thuisploeg (een inzet van Marco Tol) wel raak. "Als keeper baal je van elke tegengoal, ik wil de nul houden", zei Houwen na afloop. "Maar ik ben wel blij dat ik mocht spelen. Ik train er hard voor om een keer de kans te krijgen."

Komende donderdag wacht Vitesse, met waarschijnlijk Houwen op doel, de belangrijke laatste groepswedstrijd in de Conference League tegen Mura. De Arnhemmers hebben nog kans op overwintering.

