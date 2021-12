Het humeur van José Mourinho na de 0-3-nederlaag tegen Internazionale was ver beneden peil. De flamboyante trainer van AS Roma weigerde op de persconferentie om vragen van journalisten te beantwoorden.

In plaats daarvan stak Mourinho een vinnige monoloog af in de perszaal. "Jullie werk is veel makkelijker dan die van ons", beet hij de journalisten toe. "Maar goed, daarom krijgen wij ook meer betaald dan jullie."

"Ik bied mijn excuses aan tegen de mensen in de studio en de mensen thuis, die wellicht geïnteresseerd zijn in jullie vragen. Maar ik heb niet zoveel te vertellen", zei de Portugese coach.

AS Roma ging in eigen huis kansloos onderuit tegen Inter. Mede dankzij een treffer van Denzel Dumfries stond het bij rust al 0-3 voor de titelverdediger.

"Onder normale omstandigheden heeft Inter een betere ploeg dan wij. En nu waren het geen normale omstandigheden, want wij misten veel spelers. Daardoor werd het heel erg moeilijk", vatte Mourinho het duel samen.

De opmerkelijke persconferentie van Mourinho werd vertoond op grote schermen in Stadio Olimpico, maar alle Roma-supporters waren toen al naar huis. De opmerkelijke persconferentie van Mourinho werd vertoond op grote schermen in Stadio Olimpico, maar alle Roma-supporters waren toen al naar huis. Foto: Reuters

Mourinho vindt dat zijn ploeg nog meer gele kaarten had moeten hebben

De coach miste onder meer de geschorste Rick Karsdorp en Tammy Abraham. Vier andere potentiële basisspelers ontbraken met blessures of een coronabesmetting.

"Onze aanvallende kracht was bijna nul, terwijl je weet dat je maar twee of drie kansen krijgt tegen Inter. Achterin stonden veel spelers niet op hun normale posities, maar dan nog kun je de eerste en derde treffer niet op deze manier tegen krijgen", mopperde Mourinho.

De personele problemen bij Roma houden nog wel even aan, want Gianluca Mancini en Nicolò Zaniolo kregen een gele kaart, waardoor ze geschorst zijn voor de volgende wedstrijd tegen Spezia. Toch wilde Mourinho geen kritiek leveren op de arbiter: "Hij had Bryan Cristante ook nog geel moeten geven eigenlijk."

De trainer sloot zijn opmerkelijke monoloog af door zijn oude club Inter te feliciteren. "Ik wil ze veel succes wensen dinsdag in de Champions League tegen Real Madrid."

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Serie A