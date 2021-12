Georginio Wijnaldum heeft zaterdag voorkomen dat Paris Saint-Germain de tweede competitienederlaag van het seizoen zou lijden. De Franse topclub stond lang met 1-0 achter bij RC Lens, maar via de Nederlander werd het toch nog 1-1. In België was Bas Dost met zijn doelpunten belangrijk bij de 3-2-zege van Club Brugge.

Paris Saint-Germain startte tegen RC Lens met Lionel Messi in de basis, terwijl Kylian Mbappé en Wijnaldum op de bank begonnen. Neymar is door een blessure de komende tijd afwezig bij de Fransen.

PSG had veel de bal en kreeg in de eerste helft ook de grootste kansen, maar Messi raakte de paal en ook Mauro Icardi had het vizier niet op scherp staan. Na ruim een uur spelen kwam Lens op voorsprong via Seko Fofana.

In de laatste twintig minuten vielen onder anderen Mbappé en Wijnaldum in. Een nederlaag leek aanstaande, maar Wijnaldum kopte de bal in de 92e minuut hard binnen na een voorzet van Mbappé: 1-1. Het was voor Wijnaldum zijn eerste competitietreffer.

Bas Dost was de grote man bij Club Brugge.

Brugge dankzij Dost langs RFC Seraing

Club Brugge heeft in de Jupiler Pro League geen fout gemaakt in de titelstrijd. De regerend landskampioen won in eigen huis met 3-2 van laagvlieger RFC Seraing. Dost had met twee doelpunten een hoofdrol.

De Nederlander tekende in de eerste helft voor de 1-0 en de 2-0. De openingstreffer was vanaf 11 meter en bij de tweede goal was Noa Lang de aangever. Het waren voor Dost zijn zesde en zevende doelpunt in de competitie.

Ook de andere drie doelpunten vielen in het eerste bedrijf. Ablie Jallow zorgde voor 2-1 en Cisse Sandra bracht de marge weer op twee. Ook Dario Del Fabro maakte een aansluitingstreffer, maar verder kwam RFC Seraing niet.

