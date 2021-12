Borussia Dortmund-speler Jude Bellingham en enkele ploeggenoten hebben zaterdagavond na afloop van de Bundesliga-topper tegen Bayern München (2-3) keihard uitgehaald naar scheidsrechter Felix Zwayer. Volgens de Engelse middenvelder had de scheidsrechter vanwege zijn rol bij een matchfixingschandaal in 2005 nooit aangesteld mogen worden.

Borussia Dortmund kreeg in de 53e minuut bij een 2-2-tussenstand geen strafschop na een vermeende overtreding van Lucas Hernández op Marco Reus. Aan de overkant ging de bal 25 minuten later juist wel op de stip na hands van Mats Hummels, waaruit Robert Lewandowski de winnende 2-3 maakte.

"Je kunt vandaag naar veel beslissingen kijken. Maar je geeft een scheidsrechter die eerder voor matchfixing is gepakt, de leiding over de grootste wedstrijd van Duitsland. Wat verwacht je?", vroeg de achttienjarige Bellingham zich hardop af in gesprek met Viaplay.

Bellingham doelde daarmee op een zaak uit 2005. Zwayer was betrokken bij een matchfixingschandaal uit de 2. Bundesliga. De nu veertigjarige Zwayer, die destijds assistent-scheidsrechter was, accepteerde een steekpenning en werd later gestraft. Hij kreeg een arbitrageverbod van zes maanden.

"Ik vond het geen penalty voor Bayern", vervolgde Bellingham, die het ook gek vond dat Zwayer niet naar de beelden ging kijken van het incident tussen Reus en Hernández. "En Hummels keek niet eens naar de bal. Hij vocht om hem te krijgen. Hij kreeg de bal dan wel op zijn arm, maar daar kon hij niet veel aan doen."

Jude Bellingham was woedend op scheidsrechter Felix Zwayer. Jude Bellingham was woedend op scheidsrechter Felix Zwayer. Foto: Getty Images

Haaland noemt scheidsrechter 'arrogant'

Bellingham was niet de enige van Dortmund die na afloop uithaalde naar Zwayer. "Hij heeft de wedstrijd aan Bayern gegeven", aldus Emre Can. Ook aanvoerder Reus was boos: "Hummels kon er weinig aan doen. En bij mij? Ja, dat was 100 procent een penalty." Erling Haaland vond dat het een zuivere penalty was voor Dortmund en noemde Zwayer "arrogant".

Dortmund-trainer Marco Rose werd vanwege zijn protesten met een rode kaart (twee keer geel) weggestuurd en was eveneens kritisch op Zwayer. "De overtreding op Reus was een duidelijke penalty. De handbal van Hummels was op zijn minst discutabel. Zwayer is welkom om nog een paar duels van ons te leiden. Dan kan hij nog een paar obstakels op onze weg zetten."

De spelers en trainer van Dortmund kregen (deels) bijval van Bayern München-middenvelder Thomas Müller. "Je kan bij het duel tussen Reus en Hernández een penalty geven. Ik kan de frustratie en woede bij Dortmund wel begrijpen, maar aan de andere kant snap ik de scheidsrechter ook", zei Müller tegen Sky.

Door de nederlaag heeft Dortmund nu een achterstand van vier punten op koploper Bayern. BVB, dat in de groep met Ajax al is uitgeschakeld in de Champions League, gaat volgende week zaterdag in de Bundesliga op bezoek bij VfL Bochum (aftrap 15.30 uur).

