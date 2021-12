Hoewel Marco van Ginkel al ruim een maand weinig speeltijd krijgt bij PSV, blijft de middenvelder aanvoerder van de club. Volgens trainer Roger Schmidt vervult zijn captain ook zonder te spelen een belangrijke rol in de spelersgroep.

Zaterdag bij de 4-1-zege op FC Utrecht mocht Van Ginkel pas vijf minuten voor tijd invallen. De aanvoerdersband bleef in die paar minuten om de arm van André Ramalho, die hem over had genomen van de gewisselde reserve-aanvoeder Cody Gakpo.

"Marco is heel belangrijk voor ons, ook als hij invalt en de band niet overneemt", zei Schmidt op de persconferentie na de wedstrijd.

De middenvelder die deze week zijn 29e verjaardag vierde, begon het seizoen als basisspeler. Sinds begin november moet Van Ginkel het met invalbeurten doen. "Hij heeft tot nu toe een goed seizoen gespeeld", vindt Schmidt desondanks. "Niemand had verwacht dat hij al zoveel zou spelen."

Van Ginkel kampte de afgelopen jaren met enkele zware knieblessures, waardoor hij meermaals langdurig aan de kant stond. Na diverse verhuurperiodes nam PSV hem afgelopen zomer transfervrij over van Chelsea.

"De laatste weken speelde hij wat minder. Dat is ook niet zo vreemd na zo'n periode, maar Marco blijft belangrijk voor ons en zal nog genoeg gaan spelen", zei Schmidt.

Ritsu Doan is een van de spelers die een compliment kregen van trainer Roger Schmidt. Ritsu Doan is een van de spelers die een compliment kregen van trainer Roger Schmidt. Foto: ANP

Schmidt blij met optreden van wisselspelers

Ook tijdens de huidige blessuregolf bij PSV komt Van Ginkel weinig aan spelen toe. De Eindhovenaren misten tegen Utrecht onder anderen Eran Zahavi, Mario Götze, Philipp Max en Davy Pröpper, terwijl Gakpo en Noni Madueke bij hun rentree geen volledige wedstrijd konden spelen.

Dat PSV na een vroege achterstand toch overtuigend won van de nummer vier van de Eredivisie, was volgens Schmidt grotendeels te danken aan enkele spelers die dit seizoen regelmatig op de bank zaten.

"Ritsu Doan is een goed voorbeeld", zei de trainer. De Japanner maakte de derde treffer en gaf bij de 4-1 een fraaie assist met de hak. "Ik ben blij met de mentaliteit van de spelers. Het is niet vanzelfsprekend dat spelers erin blijven geloven als je lang moet wachten op je kans. Sommige spelers zijn in zo'n situatie niet klaar om te spelen, omdat ze hebben opgegeven."

"Anderen blijven erin geloven", doelde Schmidt ook op Bruma, Mauro Júnior en Érick Gutiérrez. "Ik waardeer het enorm dat deze spelers nu op een heel goed niveau presteren."

PSV speelt donderdag in Spanje tegen Real Sociedad de laatste en beslissende groepswedstrijd in de Eurupa League.

