Ondanks een vroege achterstand heeft PSV de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht zaterdag eenvoudig met 4-1 gewonnen. Extra reden tot vreugde voor de Eindhovenaren was de rentree van Cody Gakpo en Noni Madueke.

Utrecht nam in Eindhoven brutaal de leiding via Mike van der Hoorn. Voor rust draaide PSV het om via Gakpo en André Ramalho.

Bij beide treffers zag FC Utrecht-doelman Maarten Paes er niet goed uit. Na de 3-1 van Ritsu Doan kort na de pauze was het duel gespeeld en via Phillipp Mwene werd het nog 4-1.

PSV behoudt dankzij de zege de aansluiting met koploper Ajax, dat twee punten meer heeft. De ploeg van Roger Schmidt is sinds de 5-0-nederlaag tegen de Amsterdammers van eind oktober in alle competities al zeven duels ongeslagen.

Utrecht staat nog altijd vierde in de Eredivisie, maar de formatie van René Hake is de aansluiting met de topploegen rap aan het verliezen. Van de laatste vier competitieduels gingen er drie verloren.

André Ramalho (5) kan scoren na een fout van Utrecht-doelman Maarten Paes. André Ramalho (5) kan scoren na een fout van Utrecht-doelman Maarten Paes. Foto: Getty Images

Paes in de fout bij treffers Gakpo en Ramalho

FC Utrecht begon nog sterk in het lege Philips Stadion. Na iets meer dan tien minuten ontsnapte Van der Hoorn bij een hoekschop aan zijn bewaker Carlos Vinícius en kopte de 1-0 achter Joël Drommel. De subtopper kreeg daarna nog enkele mogelijkheden.

PSV, dat het zonder onder anderen Eran Zahavi, Mario Götze, Philipp Max en Davy Pröpper moest stellen, kwam in de 27e minuut vanuit het niets op gelijke hoogte. Nadat Van der Hoorn op eigen helft balverlies leed, werd Gakpo in stelling gebracht. De vleugelspits die zijn rentree maakte na anderhalve maand blessureleed, verraste doelman Paes in de korte hoek: 1-1.

Acht minuten later zag Paes er bij de 2-1 van PSV opnieuw beroerd uit. Hij kreeg slechts een handje tegen een hoge voorzet van Gakpo, waarna Ramalho de bal in het lege doel kon tikken.

Kort voor rust had PSV al verder afstand kunnen nemen, maar Bruma (paal) en Vinícius (lat) hadden pech in de afronding. Kort na rust voorkwam Paes met een knappe redding dat Doan de derde Eindhovense treffer maakte.

Met een goal en een fraaie assist was Ritsu Doan de man van de tweede helft. Met een goal en een fraaie assist was Ritsu Doan de man van de tweede helft. Foto: ANP

Makkelie keurt 3-1 goed ondanks tussenkomst VAR

Enkele minuten later tekende de Japanner wel voor de 3-1. Ook hij verraste Paes met een venijnig schot in de korte hoek. Danny Makkelie werd door de VAR nog naar de kant geroepen omdat Érick Gutiérrez mogelijk hinderlijk buitenspel stond in de baan van het schot, maar de scheidsrechter keurde de treffer goed.

Utrecht-spits Anastasios Douvikas kreeg kort daarna van dicht bij een plotselinge kans, toen hij een inzet van Hidde ter Avest kon verlengen, maar PSV-keeper Drommel keerde het schot.

Met nog twintig minuten te gaan liep PSV uit naar 4-1. Met een subtiel hakje stelde Doan rechtsback Mwene in staat om zijn eerste treffer in de Eredivisie te maken. Daarna mocht Madueke nog invallen, de jonge Engelsman stond net als Gakpo anderhalve maand aan de kant.

Ook Madueke wist zijn terugkeer bijna nog op te luisteren met een treffer, maar zijn schuiver van een meter of twintig ging net naast. Met Gakpo en Madueke er weer bij kan PSV zich vol vertrouwen gaan richten op de laatste en beslissende poulewedstrijd van de Europa League, donderdag uit bij Real Sociedad.

