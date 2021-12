FC Barcelona heeft zaterdag in La Liga de eerste nederlaag geleden onder trainer Xavi. De Catalanen verloren in eigen huis met 0-1 van Real Betis, dat verrassend derde staat. Atlético Madrid verloor later op de avond pijnlijk van RCD Mallorca.

Xavi had de eerste twee competitiewedstrijden als coach van FC Barcelona nog winnend afgesloten, maar bij het derde duel ging het mis. Juanmi zorgde in de 79e minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd namens Real Betis.

De nederlaag van Barcelona was niet helemaal verdiend. De thuisploeg kreeg de nodige kansen om een doelpunt te maken, maar vooral de na rust ingevallen Ousmane Dembélé had het vizier niet op scherp staan.

Het was voor Barcelona de vierde competitienederlaag van het seizoen. Memphis Depay had tegen Betis een basisplaats. Frenkie de Jong en Luuk de Jong vielen in de tweede helft in respectievelijk minuut 59 en 82 nog in.

In de stand blijft Barcelona de nummer zeven, maar de ploeg van Xavi verliest wel meer en meer de aansluiting met de top vier in de strijd om Champions League-tickets.

Atlético Madrid leed tegen RCD Mallorca eveneens een nederlaag: 1-2. Matheus Cunha zette Atlético nog wel op 1-0, maar via Franco Russo (80') en Takefusa Kubo (90+1') won Mallorca alsnog. Koploper Real Madrid gaat om 21.00 uur op bezoek bij Real Sociedad.

