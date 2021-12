In de week waarin hij net naast de Gouden Bal greep, heeft Robert Lewandowski zijn voeten laten spreken. Mede dankzij twee treffers van de Poolse spits was Bayern München met 2-3 te sterk voor Borussia Dortmund in een spectaculaire topper waarbij de koppositie op het spel stond.

Lewandowski maakte al vroeg de 1-1 en besliste het enerverende duel een kwartier voor tijd met een rake strafschop. Bayern heeft nu vier punten voorsprong op naaste achtervolger Dortmund.

De thuisploeg kende nog wel een droomstart met de openingstreffer van Julian Brandt binnen vijf minuten. Hij kapte Bayern-verdediger Alphonso Davies knap uit en schoot hard binnen.

Lang kon Dortmund niet genieten van die voorsprong, want vier minuten later tekende Lewandowski voor de 1-1. De Poolse doelpuntenmachine, die maandag de Gouden Bal nog verrassend aan Lionel Messi moest laten, profiteerde van balverlies bij Mats Hummels en schoot kalm raak.

Na die spectaculaire openingsfase trok Bayern het initiatief naar zich toe. Dat resulteerde pas kort voor rust in de 1-2 van Kingsley Coman. Het schot van de Fransman werd van richting veranderd door Marco Reus en ging net onder de lat binnen.

Erling Haaland scoorde voor Dortmund, maar kon de nederlaag niet voorkomen. Erling Haaland scoorde voor Dortmund, maar kon de nederlaag niet voorkomen. Foto: AP

Haaland scoort bij eerste basisplaats sinds blessure

Amper twee minuten na rust was het alweer gelijk dankzij Dortmund-topscorer Erling Haaland. De Noor stond voor het eerst sinds zijn blessure in de basis en verwees daarmee Donyell Malen naar de reservebank. Nadat Dayot Upamecano een voorzet matig verwerkte, slaagde Jude Bellingham erin om Haaland te bedienen, waarna de spits knap raak schoot.

Kort daarna dacht Dortmund recht te hebben op een strafschop wegens een overtreding van Lucas Hernandez, maar het moment leverde alleen een gele kaart op voor de wild protesterende Dortmund-coach Marco Rose.

Malen mocht een half uur voor tijd invallen en zag even later zijn ploeggenoot Brandt een vervelende hoofdblessure oplopen. De Duitse middenvelder werd enkele minuten behandeld op het veld en werd op een brancard weggedragen.

Een kwartier voor tijd kreeg Bayern een strafschop na tussenkomst van de VAR, die zag dat Hummels hands maakte bij een hoekschop. Lewandowski maakte van 11 meter geen fout en maakte zijn tweede van de avond. Omdat de Pool haperde in zijn aanloop, protesteerde Dortmund-trainer Rose opnieuw. Hij werd met zijn tweede gele kaart naar de tribune gestuurd.

Door alle oponthoud werd er liefst tien minuten blessuretijd bijgeteld. Daarin was Malen tweemaal kansrijk op de 3-3. De Oranje-international miste eerst de bal met een omhaal en schoot even later recht op Bayern-doelman Manuel Neuer.

Bayer Leverkusen was veel te sterk voor hekkensluiter Greuther Fürth. Bayer Leverkusen was veel te sterk voor hekkensluiter Greuther Fürth. Foto: Reuters

Schick scoort vier keer voor Leverkusen

Eerder op de dag was Bayer Leverkusen mede dankzij vier treffers van Patrik Schick met 7-1 veel te sterk voor Greuther Fürth. Leverkusen staat na de ruime thuiszege steviger op de derde plaats.

Schick maakte de laatste vier treffers voor de thuisploeg. De Tsjechische spits, die op het EK nog scoorde tegen Oranje, is pas net terug van een blessure en komt op twaalf competitietreffers. Alleen Bayern-spits Robert Lewandowski (zestien) is productiever.

Voor Greuther Fürth was het de twaalfde nederlaag op rij, waardoor het negatieve record van FC Nürnberg uit de jaren '80 werd aangescherpt. De ploeg heeft pas één punt en stevent regelrecht op degradatie af.

Bij Leverkusen stond de Nederlandse rechtsback Jeremy Frimpong in de basis. Op het veld kwam hij af en toe linksback Jetro Willems van Greuther Fürth tegen. Daley Sinkgraven bleef op de bank bij Leverkusen, terwijl Timothy Fosu-Mensah, Mitchell Bakker (Leverkusen), Nick Viergever en Justin Hoogma (Fürth) door blessures ontbraken.

Uitslagen Bundesliga Arminia Bielefeld-1. FC Köln 1-1

Augsburg-Bochum 2-3

Bayern Leverkusen-Greuther Fürth 7-1

Hoffenheim-Eintracht Frankfurt 3-2

Mainz-Wolfsburg 3-0

Dortmund-Bayern München 2-3

Weghorst hard onderuit met Wolfsburg

Hoffenheim klom dankzij een 3-2-zege op Eintracht Frankfurt naar de vierde plaats, die ook recht geeft op een Champions League-ticket. Met Wout Weghorst in de basis leed VfL Wolfsburg een pijnlijke 3-0-nederlaag tegen het Mainz van invaller Jean-Paul Boëtius.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Bundesliga