Bayer Leverkusen heeft zaterdag mede dankzij vier treffers van Patrik Schick met 7-1 uitgehaald tegen Greuther Fürth in de Bundesliga. Later op zaterdag strijden Borussia Dortmund en Bayern München in een onderling duel om de koppositie.

Leverkusen staat na de ruime thuiszege steviger op de derde plaats. Schick maakte de laatste vier treffers voor de thuisploeg. De Tsjechische spits, die op het EK nog scoorde tegen Oranje, is pas net terug van een blessure en komt op twaalf competitietreffers. Alleen Bayern-spits Robert Lewandowski (veertien) is productiever.

Voor Greuther Fürth was het de twaalfde nederlaag op rij, waardoor het negatieve record van FC Nürnberg uit de jaren '80 werd aangescherpt. De ploeg heeft pas één punt en stevent regelrecht op degradatie af.

Bij Leverkusen stond de Nederlandse rechtsback Jeremy Frimpong in de basis. Op het veld kwam hij af en toe linksback Jetro Willems van Greuther Fürth tegen. Daley Sinkgraven bleef op de bank bij Leverkusen, terwijl Timothy Fosu-Mensah, Mitchell Bakker (Leverkusen), Nick Viergever en Justin Hoogma (Fürth) door blessures ontbraken.

Uitslagen Bundesliga Arminia Bielefeld-1. FC Köln 1-1

Augsburg-Bochum 2-3

Bayern Leverkusen-Greuther Fürth 7-1

Hoffenheim-Eintracht Frankfurt 3-2

Mainz-Wolfsburg 3-0

Weghorst hard onderuit met Wolfsburg

Hoffenheim klom dankzij een 3-2-zege op Eintracht Frankfurt naar de vierde plaats, die ook recht geeft op een Champions League-ticket. Met Wout Weghorst in de basis leed VfL Wolfsburg een pijnlijke 3-0-nederlaag tegen het Mainz van invaller Jean-Paul Boëtius.

Om 18.30 uur trappen Dortmund en Bayern af in de Bundesliga-topper. De thuisploeg heeft op de ranglijst één punt achterstand op de 'Rekordmeister'.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Bundesliga