Mede dankzij de eerste treffer in Italiaanse dienst van Denzel Dumfries heeft Internazionale zaterdag met liefst 0-3 van AS Roma gewonnen. Napoli verloor de koppositie in de Serie A aan AC Milan.

Dumfries scoorde vijf minuten voor rust met een fraaie kopbal de derde treffer voor de regerend kampioen. De rechtsback was in zijn eerste maanden in Italië lang niet altijd zeker van een basisplaats, maar door een liesblessure van concurrent Matteo Darmian krijgt de oud-PSV'er de komende week de kans zich te bewijzen.

Inter rekende gedecideerd af met de ploeg van José Mourinho. Hakan Calhanoglu opende al na een kwartier de score en tien minuten later zorgde Edin Dzeko al voor de 0-2 in Stadio Olimpico.

Bij Roma ontbrak Rick Karsdorp wegens een schorsing. De ploeg staat vijfde en verliest de aansluiting met de eerste vier ploegen. Inter is tweede met één punt achterstand op AC Milan.

Napoli koploper af na thuisnederlaag tegen Atalanta

Zowel Milan als Inter passeerde Napoli op de ranglijst. De Zuid-Italiaanse ploeg raakte de koppositie kwijt door thuis met 2-3 van nummer vier Atalanta te verliezen en staat nu derde. De spanning bovenin is groot want de top vier staat binnen vier punten van elkaar.

Bij Atalanta stond Marten de Roon in de basis, mocht de weer fitte Hans Hateboer invallen en bleef Teun Koopmeiners op de bank. De ploeg uit Bergamo kwam vroeg op voorsprong via Ruslan Malinavsky.

Daarna leek Napoli de wedstrijd naar zich toe te trekken dankzij treffers van Piotr Zielinski en voormalig Eredivisie-speler Dries Mertens. Maar in het laatste half uur draaide Atalanta het duel om via goals van Merih Demiral en Remo Freuler.

AC Milan droeg de zege op Salernitana op aan Simon Kjaer. AC Milan droeg de zege op Salernitana op aan Simon Kjaer. Foto: AP

Milan draagt zege op hekkensluiter op aan Kjaer

AC Milan droeg de 2-0-zege tegen hekkensluiter Salernitana op aan de geblesseerde verdediger Simon Kjaer. De 32-jarige Deen liep deze week een zware knieblessure op en zal naar verwachting een half jaar uit de roulatie zijn.

Bij de warming-up droegen de spelers van Milan shirts met de tekst 'Forza Simon'. De Belgische doelpuntenmaker Alexis Saelemaekers toonde na zijn treffer in de achttiende minuut het shirt van Kjaer. Enkele minuten eerder had Franck Kessié Milan al op voorsprong gezet.

Hekkensluiter Salernitana liet het na die vroege 2-0-achterstand niet verder komen en beperkte de schade. Milan boekte zo een probleemloze zege en kon routinier Zlatan Ibrahimovic op de bank laten.

