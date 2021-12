70' GOAL PSV! 4-1



PSV werkt aan het doelsaldo tegen FC Utrecht en dat is toch opvallend als je bedenkt dat dit een strijd tussen de nummers drie en vier van de Eredivisie is. Ritsu Doan krijgt een voorzet van Yorbe Vertessen niet tegen de touwen, maar in de nastoot is Philipp Mwene er als de kippen bij om binnen te tikken. Het is zijn eerste doelpunt voor PSV.