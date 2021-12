79' GOAL Vitesse! 1-6



Vitesse pikt toch nog een doelpuntje mee in de bloedeloze slotfase in Leeuwarden. Een indirecte vrije trap van Cambuur wordt onschadelijk gemaakt, waarna de ploeg van trainer Thomas Letsch er via Loïs Openda razendsnel uit komt. Oog in oog met Cambuur-doelman Sonny Stevens behoudt de Belg het overzicht en stelt hij Nikolai Baden Frederiksen in staat tot scoren. Wat een afstraffing voor Cambuur.